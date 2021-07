"Zmobilizowali każdą siłę, by mnie dopaść". Trump przemówił do sympatyków

Republikanin potępił prokuratorów z Nowego Jorku, którzy postawili zarzuty firmie Trump Organization. W ocenie byłego prezydenta śledczy dopuścili się „prokuratorskiego uchybienia”. – To straszna, straszna rzecz – powiedział Trump na spotkaniu w Sarasocie do licznie zgromadzonych Amerykanów.

Zarzuty prokuratorskie dla Trump Organization

Prokurator z Nowego Jorku powiedział w czwartek, że Trump Organization popełniła „rozległe i zuchwałe” oszustwo podatkowe. Dyrektor finansowy przedsiębiorstwa Allen Weisselberg nie przyznał się do winy.

Kierownictwo firmy na czele z Weisselbergiem usłyszało zarzuty dotyczące otrzymywania przywilejów i korzyści w postaci mieszkań bezczynszowych i samochodów w leasingu, bez zgłaszania tego w swoich deklaracjach podatkowych. – Zmobilizowali każdą siłę rządu, by dopaść mnie, moją rodzinę, moich wspaniałych pracowników i moją firmę wyłącznie z powodu polityki – mówił Trump.

W swoim wystąpieniu Trump nie szczędził krytyki swojemu następcy Joe Bidenowi. Skupił się przede wszystkim na kwestii rosnącej nielegalnej imigracji oraz przestępczości. Po objęciu prezydentury Demokrata wstrzymał, a następnie anulował rozpoczęte za kadencji Donalda Trumpa prace nad budową muru granicznego na południowej granicy.

W połowie czerwca Republikański gubernator Teksasu Gregg Abbott zapowiedział, że jego stan mimo to zbuduje mur wzdłuż granicy z Meksykiem.

"To zbrodnia stulecia"

Przypomnijmy, że w ubiegłą sobotę w Wellington, w stanie Ohio, na przedmieściach Cleveland Donald Trump zorganizował pierwszy od czasu przegranych wyborów prezydenckich wiec. W wygłoszonym do wielotysięcznego tłumu wystąpieniu przekonywał, że to on wygrał te wybory i to "z ogromną przewagą". – Ja to wiem, wy to wiecie i "fake news media" też to wiedzą – podkreślał były amerykański prezydent.

Odnosząc się do ubiegłorocznych wyborów określił je jako "zbrodnię stulecia" i "hańbę". Zapowiedział też, że nigdy nie porzuci walki o prawdę na ten temat, ponieważ bez niej Republikanie "nie będą mogli wygrać". Trump przekonywał ponadto: "w 2024 r. być może nie będziemy mieli już w ogóle kraju".

Administrację Joe Bidena Trump określił jako "totalną i kompletną katastrofę"

