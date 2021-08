Doradca prezydenta zapowiada odpowiedź na oświadczenie Blinkena

Sekretarz stanu USA Antony Blinken odniósł się do nowelizacji ustawy medialnej procedowanej wczoraj w Sejmie w specjalnym oświadczeniu. Wyraził swoje zaniepokojenie zaistniałą sytuacją i ocenił, że nowelizacja uderza w jedną z największych amerykańskich inwestycji w Polsce, co może "podważyć silny klimat inwestycyjny" w naszym kraju.

"Polska przez dzisięciolecia pracowała nad rozwojem wolnych mediów. Ten projekt ustawy znacznie osłabiłby środowisko medialne, na które Polacy tak długo pracowali. Wolne i niezależne media wzmacniają nasze demokracje, a Sojusz Transatlantycki jest dzięki nim bardziej odporny. Mają one również fundamentalne znaczenie dla naszych stosunków dwustronnych" – czytamy w oświadczeniu.

Reakcja doradcy prezydenta

Zdaniem Pawła Muchy, doradcy społecznego prezydenta, każde pojawiające się wątpliwości partnerów trzeba na bieżąco wyjaśniać.

– Jeżeli jakikolwiek nasz partner się do nas zwraca, to my powinniśmy przedstawiać informację, bo bardzo często jest tak, że ona nie jest kompletna, nie ma pełnej wiedzy na temat okoliczności prawnych i merytorycznych – stwierdził na antenie Programu 1 Polskiego Radia i dodał, że proponowane przez PiS rozwiązania są wzorowane na prawie stosowanym w wielu krajach europejskich.

– Te okoliczności, które budzą wątpliwości, powinny być wyjaśniane. Jeśli nasi partnerzy się zwracają w takich sprawach, to na pewno reakcja z naszej strony będzie następować – zapowiedział przedstawiciel Andrzeja Dudy.

Paweł Mucha nie zdradził, jak prezydent zamierza zachować się wobec projektu nowelizacji ustawy medialnej.

– Proces legislacyjny trwa. Jeszcze po Senacie, po poprawkach lub postulacie odrzucenia (...) rzecz wróci do Sejmu i dopiero po ostatecznym rozstrzygnięciu sejmowym sprawa zostanie przedstawiona panu prezydentowi – powiedział.



Czytaj też:

Kwaśniewski: Czeka nas trudna rozmowa z Amerykanami w sytuacji, w której nie mamy argumentówCzytaj też:

USA reagują na "lex TVN". Pojawiła się też kwestia mienia żydowskiego