Nieoficjalnie: Decyzja zapadła. Wiadomo, kto pokieruje resortem rozwoju

Informację te niezależnie od siebie miały potwierdzić źródła z ministerstwa rozwoju, ze środowiska Republikanów Adama Bielana oraz otoczenia wiceministra obrony narodowej Marcina Ociepy skupionych wokół stowarzyszenia OdNowa.

"Kandydatura Nowaka jest zaskakująca, bo z powodzeniem kontynuował karierę Międzynarodowym Funduszu Walutowym (MFW) w Waszyngtonie, do którego trafił wprost z Ministerstwa Finansów. W resorcie był odpowiedzialny za zarządzanie długiem, czyli emisje obligacji finansujących deficyt budżetowy czy utrzymywanie relacji z inwestorami z całego świata, którzy pożyczają nam pieniądze" – czytamy na portalu salon24.pl.

– Trudno mi uwierzyć w jego powrót, bo on się dopiero wiosną 2020 r. wyprowadził całą rodziną do USA. Tam ma pracę na mega wysokim stołku, jest blisko szefowej MFW, taka praca za 2-3 lata otwiera go na świat, będzie mógł zostać prezesem banku w Polsce, Francji czy Wielkiej Brytanii – stwierdziło źródło portalu.



Kim jest Piotr Nowak?

Piotr Nowak ma opinię apolitycznego technokraty. Do resortu finansów trafił w 2015 roku, gdy kierował nim Paweł Szałamacha. Następnie wiązano go ze stanowiskiem ministra cyfryzacji, jednak tę kandydaturę miał zablokować Andrzej Duda. Ostatecznie Nowak znalazł pracę w MFW.

Potencjalny przyszły minister ukończył Wydział Cybernetyki w Wojskowej Akademii Technicznej oraz Wydział Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej. To właśnie tam ukończył studia doktoranckie. Swoją karierę zaczynał jako dealer walutowy w PKO BP, później pracował w CALYON a także w londyńskim funduszu hedgingowym, Espirito Santo Investment Bank Polska oraz PKO TFI.

Od stycznia do października 2015 r. był ekspertem ds. gospodarczych w Kancelarii Prezydenta Bronisławą Komorowskiego.

