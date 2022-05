Scholz i Macron wezwali Putina do uwolnienia Azowców

Politycy rozmawiali w sobotę drogą telefoniczną. Rozmowa miała trwać 80-minut. O jej przedmiocie napisał niemiecki "Zeit", a jej fakt potwierdziły służby prasowe Kremla, a także przedstawiciel władz Niemiec.

Scholz i Macron domagają się zwolnienia Azowców

Prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Olaf Scholz wezwali w sobotę prezydenta Rosji Władimira Putina do uwolnienia 2,5 tys. ukraińskich żołnierzy, którzy poddali się w Mariupolu po zakończeniu wielotygodniowej obrony w zakładach Azowstal. Nieco wcześniej z fabryki ewakuowano już cywilów i ciężko rannych ukraińskich żołnierzy.

Od momentu kapitulacji Azowstalu, władze w Kijowie starają się doprowadzić do uwolnienia jeńców. Wciąż nie doszło jednak do wymiany ich na pojmanych żołnierzy rosyjskich. Większość żołnierzy broniących do niedawna zakładów Azowstal przetrzymywana jest w okupowanej przez Rosjan Oleniwce.

Wezwanie do natychmiastowego zawieszenia broni

Przedmiotem rozmowy były też kwestie dostaw broni z Zachodu na Ukrainę oraz rosyjskiej blokady ukraińskich portów.

Według "Zeit" "Putin ostrzegł Scholza i Macrona przed kolejnymi dostawami broni na Ukrainę. Według Kremla jeśli »nie zostaną one natychmiast wstrzymane sytuacja na Ukrainie ulegnie dalszej destabilizacji, a kryzys humanitarny się pogłębi.«".

– Kanclerz Niemiec i francuski prezydent nalegali na natychmiastowe zawieszenie broni i wycofanie się wojsk rosyjskich z Ukrainy – poinformował rzecznik rządu Steffen Hebestreit.

Liderzy polityczni Francji i Niemiec wezwali także prezydenta Rosji do "rozpoczęcia poważnych i bezpośrednich negocjacji z Wołodymirem Zełenskim i znalezieniu dyplomatycznego rozwiązania konfliktu" – informuje niemiecka gazeta.

Przypomnijmy w tym kontekście, że prezydent Zełenski wyraził podczas Forum Ekonomicznego w Davos gotowość do bezpośrednich rozmów z Putinem, stawiając jednak konkretne warunki.

Kreml: Zboże za zniesienie części sankcji

Kreml przekazał tymczasem, że Putin "obiecał wesprzeć eksport zboża z Ukrainy". – Rosja jest gotowa na znalezienie takiej możliwości bez jakichkolwiek przeszkód – powiedział Macronowi i Scholzowi Putin.

W ocenie Kremla będzie to jednak możliwe dopiero "po zniesieniu niektórych sankcji nałożonych na Rosję". – Odpowiedzialność za kryzys żywnościowy spadnie na państwa zachodnie, które wprowadziły antyrosyjskie sankcje i prowadziły błędną politykę gospodarczą – miał oznajmić Putin.

"Ze swojej strony Rosja jest gotowa przyczynić się do znalezienia możliwości niezakłóconego eksportu zboża, w tym eksportu ukraińskiego zboża z portów Morza Czarnego. Zwiększenie dostaw rosyjskich nawozów i produktów rolnych, co oczywiście będzie wymagało zniesienia odpowiednich sankcji, pomoże również złagodzić napięcia na światowym rynku żywności" – czytamy w komunikacie Kremla.

Blokada morska

Przypomnijmy w tym kontekście, że ukraińskie porty na Morzu Czarnym zostały zablokowane już na początku rosyjskiej inwazji 24 lutego, uniemożliwiając Ukrainie wyeksportowanie ponad 20 milionów ton metrycznych zbóż.

To działanie pogłębia światowy kryzys żywnościowy, ponieważ według ING Economics Ukraina odpowiada za 12 proc. światowego eksportu pszenicy i 17 proc. światowego eksportu kukurydzy. To także największy na świecie eksporter oleju słonecznikowego.

