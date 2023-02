USA: Zestrzelono UFO? Biden powołał specjalny zespół

Rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego przekazał podczas konferencji prasowej, że prezydent Joe Biden, za pośrednictwem swojego doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego, powołał "międzyagencyjny zespół do zbadania szerszych implikacji politycznych w zakresie wykrywania, analizy i usuwania niezidentyfikowanych obiektów powietrznych, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa".

Kirby przekazał, że w skład zespołu stworzonego z inicjatywy doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Jake'a Sullivana wejdą m.in. przedstawiciele Pentagonu, Federalnej Administracji Lotnictwa oraz Ministerstwa Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Powołany zespół będzie konsultował się z firmami sektora prywatnego, produkującymi balony meteorologiczne lub inne jednostki, podobne do obiektów zestrzelonych między piątkiem a niedzielą.

UFO? Władze USA nie są pewne

"Stany Zjednoczone wciąż nie wiedzą, do kogo należą trzy obiekty zestrzelone przez amerykańskie wojsko około tydzień po tym, jak strąciło chiński balon szpiegowski u wybrzeży Karoliny Południowej" – zauważył portal The Hill. UFO to w tym rozumieniu, co warto podkreślić, "niezidentyfikowany obiekt latający", a nie określenie dla jakichkolwiek przejawów cywilizacji pozaziemskiej.

Pentagon przekazał trzy ostatnie zestrzelone obiekty były bezzałogowe. Nie wiadomo dotąd, w jaki sposób są zasilane. Jednocześnie Stany Zjednoczone zaprzeczyły zarzutom chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jakoby "balony" wysyłane przez Waszyngton 10 razy naruszyły chińską przestrzeń powietrzną w ciągu ostatniego roku.

Obiekt, który został zestrzelony w kanadyjskiej przestrzeni powietrznej, był "małym metalowym balonem" wielkości niewielkiego samochodu i miał dołączony ładunek.

Czytaj też:

USA nie chcą przekazać Ukrainie tych pocisków. Oto dlaczegoCzytaj też:

Konstruktor rosyjskich bombowców uciekł do USA. Złożył im ofertę