Niemcy. Chcą wybudować mieszkania w miejscu byłego obozu koncentracyjnego

Jak informuje Deutsche Welle, powołując się na ewangelicką agencję prasową EPD, do Urzędu Ochrony Zabytków w Bad Sulza w Turyngii zgłosił się lokalny inwestor z wnioskiem o pozwolenie na budowę domów jednorodzinnych i mieszkań na terenie byłego obozu koncentracyjnego.

"Obiekt jest w opłakanym stanie. Okna na parterze są zabite deskami, budynki gospodarcze – częściowo zawalone. Natura już lata temu objęła ten teren w posiadanie. Kamień pamiątkowy z czasów NRD i wyblakła tablica wskazują na szczególne znaczenie tego miejsca w czasach nazistowskich. Tu internowano członków grupy parlamentarnej Turyngii KPD, Świadków Jehowy, Żydów i przeciwników politycznych narodowego socjalizmu" – czytamy.

Jak mówi szef Fundacji Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora, obóz koncentracyjny Bad Sulza był jednym z tzw. wczesnych obozów koncentracyjnych i bezpośrednim poprzednikiem Buchenwaldu. – Dla wielu z 850 trzymanych tu więźniów miejsce to było pierwszym przystankiem na długiej drodze cierpienia przez inne obozy i zakłady karne. Bad Sulza jest ważnym miejscem pamięci – podkreśla Jens-Christian Wagner. Znaczna część budynku spłonęła 13 kwietnia 1945 roku. Ślady zbrodni Niemców zachowały się na parterze i w piwnicy.

Inwestor chce zarobić, urząd stawia warunki

Inwestor z pobliskiego Riechheim planuje wykorzystać główny budynek byłego obozu pod budowę mieszkań, a pozostały teren – pod budowę domów jednorodzinnych. Urząd Ochrony Zabytków Turyngii wskazuje: "Wykorzystanie miejsca pamięci jest możliwe, ale nie może ono zatracić swojego pierwotnego charakteru". Stąd pewne warunki – po przebudowie musiałyby zostać zachowane ślady historii budynku takie, jak cele aresztu w piwnicy i pozostałości ogrodzenia byłego obozu.

Inwestor odpowiada: "To, jak będziemy postępować, będzie zależeć od reakcji urzędu ochrony zabytków. Tylko wtedy będę mógł w ogóle planować".

Konzentrationslager Bad Sulza to niemiecki obóz koncentracyjny założony w 1933 w miasteczku wypoczynkowo-sanatoryjnym Bad Sulza. Funkcjonował do kwietnia 1937, a później ponownie od 1940 do 1945 jako Stalag.

