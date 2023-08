Media: Sojusznik USA otrzyma broń z "ukraińskiego" budżetu

Informuje o tym dziennik "Financial Times", powołując się na dwa źródła zaznajomione z planem.

Biały Dom ogłosił niedawno, że dostarczy Tajwanowi broń o wartości 345 mln dolarów z magazynów w ramach systemu, który prezydent USA wykorzystuje do finansowania Sił Zbrojnych Ukrainy.

Teraz Joe Biden zamierza wystąpić o dodatkowy budżet dla Ukrainy, zgodnie z którym skarb państwa zapewnia "zagraniczne fundusze wojskowe". Jeśli Kongres da zielone światło, będzie to pierwszy raz, kiedy Tajwan otrzyma broń w ramach takiego programu.

– Będzie to historyczny ruch, który sygnalizuje, jak daleko rząd USA jest gotów się posunąć, aby szybko zwiększyć powstrzymywanie w Cieśninie Tajwańskiej – powiedział "FT" Eric Sayers, dyrektor zarządzający firmy konsultingowej Beacon Global Strategies.

Przez dziesięciolecia Stany Zjednoczone sprzedawały broń tylko Tajwanowi, ale teraz Waszyngton stosuje dwa schematy: dostawy prezydenckie z magazynów i zagraniczne fundusze wojskowe, "co z powodzeniem wdraża się na Ukrainie" – ocenił Sayers.

Inwazja Rosji na Ukrainę wywołała obawy USA o Tajwan

Losy Tajwanu i Ukrainy splotły się po rosyjskiej inwazji. Zachodni politycy i analitycy wielokrotnie powtarzali, że nieudana ofensywa wojsk rosyjskich skłoniła Pekin do zastanowienia się nad perspektywą agresji na Tajwan.

Również konieczność ochrony Ukrainy uzasadniona jest m.in. chęcią pokazania innym reżimom autokratycznym, do jakich konsekwencji mogą doprowadzić ich dążenia do rewizji granic i siłowej aneksji terytoriów innych państw.

Według analityków dodanie Tajwanu do budżetu uzupełniającego dla Ukrainy ma również cel polityczny. Będzie to bowiem pierwsze takie wystąpienie Białego Domu do Kongresu od zeszłorocznych wyborów śródokresowych w USA.

– Niektórzy skrajnie prawicowi republikanie w Izbie Reprezentantów, którzy sprzeciwiają się finansowaniu Ukrainy, będą mieli trudności z odrzuceniem planu Białego Domu, ponieważ popierają pomoc dla Tajwanu – uważa Zach Cooper, ekspert ds. bezpieczeństwa Azji w American Enterprise Institute.

