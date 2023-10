WJC prosi papieża o zaangażowanie w sprawę zakładników w Strefie Gazy

W komunikacie po spotkaniu Laudera z papieżem, które miało miejsce wczoraj 19 października w Watykanie, WJC poinformował, że Lauder poprosił zwierzchnika Kościoła, aby nadal wykorzystywał swój autorytet moralny naciskając na bezpieczny powrót zakładników. Do uwolnienia uprowadzonych Franciszek po raz pierwszy wezwał publicznie podczas audiencji ogólnej w Watykanie 11 października.

Światowy Kongres Żydów apeluje

Około 200 osób zostało porwanych przez terrorystów Hamasu w południowym Izraelu 7 października, a ponad 1300 innych zostało zabitych. „Prosimy Waszą Świątobliwość, aby użył swojej mocy, swojej siły, aby zakładnicy mogli wyjść na wolność” – zacytował komunikat WJC słowa Laudera skierowane do papieża. Lauder podkreślił, że Franciszek jest „być może jedyną osobą, która ma moralny autorytet, by to zrobić”. - Wierzę, że Bóg na swój sposób doprowadził dziś do tego spotkania, abyśmy mogli złożyć tę prośbę w imieniu wszystkich Żydów na całym świecie”, powiedział przewodniczący WJC.

Lauder przekazał papieżowi dokument, który podkreśla więzi między Kościołem katolickim a judaizmem; został on napisany w ubiegłym roku w nawiązaniu do soborowej deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich „Nostra aetate”. Dzięki „Nostra aetate” nastąpił przełom w relacjach pomiędzy Kościołem a judaizmem. Kościół katolicki traktuje judaizm jako religię, z której chrześcijaństwo czerpie swe korzenie oraz potępia wszelkie przejawy antysemityzmu.

Dzień przed wizytą Laudera w Watykanie, Komitet Wykonawczy WJC spotkał się w Zagrzebiu. Według WJC, przedmiotem obrad przedstawiciel 40 federacji żydowskich było wypracowanie wspólnej strategii zmierzającej do wzmocnienia wsparcia dla Izraela.

Watykan potępia atak Hamasu

W przeddzień audiencji u papieża prezydent WJC Lauder po raz pierwszy w historii obu religii otworzył w Rzymie przedstawicielstwo światowego judaizmu przy Stolicy Apostolskiej. Jako nowy przedstawiciel WJC w Rzymie został przedstawiony pochodzący z Węgier Viktor Eichner. W otwarciu biura uczestniczyli również sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Pietro Parolin oraz ambasador Izraela przy Stolicy Apostolskiej Raphael Schutz.

Kard. Parolin powtórzył przy tej okazji dziennikarzom, że Watykan zdecydowanie potępia ostatnie ataki terrorystyczne na Izrael. Jednocześnie podkreślił żądanie papieża Franciszka dotyczące uwolnienia zakładników przetrzymywanych przez Hamas w Strefie Gazy. Oddział WJC znajduje się przy Via della Conciliazione, która prowadzi z Watykanu do brzegów Tybru.

W ostatnich latach kilka światowych wspólnot religijnych otworzyło swoje przedstawicielstwa w Rzymie; wkrótce zostanie otwarte biuro reprezentujące Kościoły reformowane. Od lat sześćdziesiątych XX wieku Watykan posiada własny ośrodek ds. stosunki z innymi Kościołami chrześcijańskimi, judaizmem i innymi religiami. Watykańska Komisja ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem została utworzona w 1974 roku.

