Zmiany w PiS-ie. Kaczyński odwołał szefa warszawskich struktur partii

Jak ustaliła Wirtualna Polska, prezes PiS, w ramach "powyborczych czystek", wymienia szefów partyjnych okręgów. Jarosław Kaczyński odwołał dotychczasowego szefa warszawskich struktur partii. Jarosława Krajewskiego zastąpiła na tym stanowisku wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska.

"To może być początek zmian" – twierdzą dziennikarze WP. – Partyjne struktury czeka reorganizacja – miał powiedzieć anonimowy rozmówca portalu.

Zmiany we władzach PiS

Wcześniej media podały, że sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości oraz pełnomocnik Komitetu Wyborczego PiS Krzysztof Sobolewski podał się do dymisji. Informację tę potwierdził w środę wiceprezes partii Antoni Macierewicz. Sobolewski, który był bliskim współpracownikiem prezesa Jarosława Kaczyńskiego, miał wziąć na siebie odpowiedzialność za wyborcze niepowodzenie Zjednoczonej Prawicy. Polityk nadzorował struktury partyjne w całym kraju. – Co więcej, odpowiedzialność za taki stan rzeczy ponoszą też tzw. opiekunowie regionalni, czyli baronowie oddelegowani przez Kaczyńskiego, by trzymać szefów okręgów za twarz. Nic to nie dało – stwierdził rozmówca Wirtualnej Polski.

Według doniesień medialnych, kierownictwo PiS jest przekonane, że przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi oraz do Parlamentu Europejskiego w partii musi dojść do zmian. Na początek jednak Prawo i Sprawiedliwość musi skupić się na procesie przejścia do opozycji bez większych problemów, takich jak rozłam lub bunt części działaczy. Mają temu służyć decyzje podjęte przez Prezydium Komitetu Politycznego PiS. Zgodnie z nimi, Mariusz Błaszczak zostanie szefem klubu parlamentarnego PiS. Z kolei Elżbieta Witek ma być kandydatką Zjednoczonej Prawicy na wicemarszałka Sejmu.

