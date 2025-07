Skandal podczas obozu na Śląsku. Opiekun podejrzany o molestowanie dziecka

Do zatrzymania 56-letniego mężczyzny doszło w miniony piątek po południu. 56-latek – organizator obozu i instruktor – miał dopuścić się "innej czynności seksualnej" wobec dziecka.

– 56-letni organizator oraz instruktor-wychowawca na tym obozie został przesłuchany i usłyszał zarzut doprowadzenia osoby małoletniej poniżej 15. roku życia do innej czynności seksualnej. Jest to czyn z art. 200 § 1 Kodeksu karnego. Grozi za niego kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności – poinformował prok. Paweł Nikiel, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej.

Opiekun obozu usłyszał zarzut dotyczący molestowania dziecka

Wychowawca już w sobotę usłyszał zarzut dotyczący molestowania seksualnego dziecka. Prokuratura zawnioskowała do sądu o trzy miesięczne aresztu tymczasowego dla podejrzanego, jednak sąd nie przychylił się do tego wniosku. 56-letni mężczyzna – decyzją sądu – ma policyjny dozór.

– Zastosowano wobec podejrzanego wolnościowe środki zapobiegawcze. Decyzja o ewentualnym zaskarżeniu tej decyzji jeszcze nie zapadła, ale wydaje się to naturalne, skoro prokurator wnosił o areszt. Niewykluczone, że zażalenie trafi do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej – tłumaczył prok. Paweł Nikiel.

Śledczy sprawdzają, czy pokrzywdzonych dzieci może być więcej

Po zatrzymaniu 56-latka, obóz dla młodzieży został przerwany. Rodzice zabrali dzieci do domów. Na obozie w Węgierskiej Górce przebywało 37 uczestników – dzieci i młodzież w wieku od 11 do 17 lat.

Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. Sprawdza m.in. czy pokrzywdzonych dzieci może być więcej.

O sprawie poinformowało radio RMF FM.

