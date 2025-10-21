Portal DoRzeczy.pl liderem na rynku. Prawicowa konkurencja została w tyle

Z badania Mediapanel opracowanych przez Wirtualnemedia.pl za wrzesień 2025 roku wynika, że portal tygodnika "Do Rzeczy" odwiedziło 2,24 mln internautów, co przełożyło się na 7,51 proc. zasięgu. Każdy użytkownik spędził na naszych łamach średnio 9 minut i 55 sekund. To najlepszy wynik ze wszystkich serwisów prawicowych i konserwatywnych tygodników.

Dobre wyniki notuje również drugi w zestawieniu serwis "Tygodnika Solidarność", który odwiedziło 2,16 mln internautów (7,24 proc. zasięgu). Każdy z nich spędził jednak na tysol.pl przeciętnie tylko minutę i 26 sekund na portalu.

Trzecie miejsce na podium zajmuje serwis Niezależna.pl, który zanotował jednak już sporo niższy wynik od pierwszej dwójki – 1,78 mln użytkowników, 5,98 proc. zasięgu oraz 12 minut i 28 sekund średniego czasu korzystania.

Prawicowa konkurencja została w tyle

Wyraźnie słabiej na tym tle wypada portal wPolityce.pl powiązany z tygodnikiem "Sieci", – 809 tys. użytkowników i tylko 2,71 proc. zasięgu. Natomiast każdy z użytkowników spędził średnio 13 minut i 32 sekundy.

Serwis TV Republika ma tylko 762,7 tys. odwiedzających i 2,56 proc. zasięgu, ale za to aż 55 minut i 42 sekundy średniego czasu użytkowania, co jest absolutnym rekordem w zestawieniu.

Kontrastuje to z wynikami serwisu wPolsce24.pl również stawiającego na materiały wideo. Ten portal odwiedziło bowiem tylko 442,1 tys. internautów (1,48 proc.), spędzając na nim średnio po zaledwie 2 minuty i 31 sekund.

Zastawienie zamyka portal Radia Wnet, który we wrześniu odwiedziło 246,2 tys. internautów (0,83 proc. zasięgu). Pprzeciętnie każdy z nich został na 8 minut i 26 sekund.

W rankingu nie uwzględniono takich serwisów jak Radio Maryja, "Gość Niedzielny" i "Niedziela", gdyż zostały one zaklasyfikowane jako stricte religijne.

Wirtualne Media wskazują, że w porównaniu do sierpnia mocno zmalała odwiedzalność serwisu "Tygodnika Solidarność", Niezależna.pl oraz Radia Wnet. Z kolei wyniki DoRzeczy.pl pozostały w gruncie rzeczy bez zmian (niewielki przyrost użytkowników i minimalny spadek czasu spędzanego na stronie).

