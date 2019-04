Izrael: Fałszywe konta w mediach społecznościowych promują Netanjahu

Już za tydzień w Izraelu odbędą się wybory parlamentarne – obywatele wybiorą 120 posłów Knesetu. Największym rywalem Netanjahu jest były szef sztabu generalnego Benny Gantz, zwany przez tamtejsze media "anty-Netanjahu". W sondażach Likud obecnego premiera idzie łeb w łeb z formacją Niebiesko-Biali Gantza.

Promocję Netanjahu i Likudu przez boty odkryli badacze organizacji Big Bots Project. Znaleziono setki fałszywych kont, które wykorzystywano do uderzania w przeciwników szefa rządu. Nie ma dowodów na powiązanie akcji botów z izraelskim rządem. "Sieć działa poprzez manipulacje, oszczerstwa, kłamstwa i szerzenie plotek" – czytamy w raporcie organizacji. Konta mają wysyłać nawet tysiące tweetów dziennie.

Od czasu ogłoszenia daty wyborów w grudniu, aktywność kont w mediach społecznościowych zwiększyła się niemal pięciokrotnie. „Fałszywe konta są mobilizowane szczególnie w momentach kulminacyjnych dla Netanjahu, takich jak ogłoszenie aktu oskarżenia przeciwko niemu” – podkreśla organizacja Big Bots Project. Autorzy raportu twierdzą, że sieć może naruszać izraelskie przepisy dot. wyborów i finansowania kampanii.

Według raportu 154 namierzonych kont jest fałszywych, a kolejne 400 budzi wątpliwości co do autentyczności. Dokument opublikował "New York Times".

Benjamin Netanjahu chce zostać premierem po raz piąty. Prokurator generalny Izraela miał postawić mu zarzuty korupcyjne. Szef rządu miał w zamian za przychylne dla firmy i warte setki milionów dolarów zmiany w prawie, być pozytywnie przedstawiany w należącym do Bezeq serwisie informacyjnym. Wybory parlamentarne w Izraelu odbędą się 9 kwietnia.