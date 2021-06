Gawkowski do Wójcika: Będziesz siedział w więzieniu

W czwartek Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie tzw. mechanizmu warunkowości. Chodzi o procedurę "pieniądze za praworządność", w ramach której Bruksela będzie mogła odbierać środki państwom członkowskim UE za łamanie praworządności.

Poseł Lewicy Krzysztof Gawkowski stwierdził w programie "Woronicza 17" w TVP Info, że Polacy "nie chcą żyć w kraju autorytarnym, w którym władza łamie konstytucję, w którym minister sprawiedliwości jest funkcjonariuszem politycznym i dokonuje politycznego namiestnikowania w prokuraturze".

Gawkowski o więzieniu dla ministra

– Pan się śmieje, a pan będzie kiedyś za to siedział. Pan, panie Wójcik jest ministrem, który pierwszy będzie postawiony przed trybunałami albo przed sądami. I pan będziesz siedział w więzieniu z kajdankami na rękach – grzmiał Gawkowski.

– Nie śmieje się, tylko się uśmiecham, bo pan mnie rozbawia tutaj przy tym stole – odpowiedział Wójcik. – Przyszedłem specjalnie do programu, żeby posłuchać, jaką bajkę będziecie sprzedawali ludziom, że zagłosowaliście przeciwko Polakom, bo taka jest prawda – dodał.

Wójcik: Jesteście śmieszną opozycją

Zwrócił uwagę, że jeśli zahamowane zostaną pieniądze, to "nie zobaczą ich wszyscy wyborcy". – Rezolucja jest skandaliczna. Stygmatyzuje się dwa państwa – Polskę i Węgry. Wam to nie przeszkadza. Mówicie, że w Polsce łamane jest prawo. To ja panu powiem: kilka miesięcy temu upadł rząd z powodu łamania przepisów prawa, z powodu raportu, który dotyczył zasiłków dla imigrantów – powiedział Wójcik.

Dlaczego nie ma Holandii w tej rezolucji? Dlaczego nie ma innego kraju, gdzie bije się ludzi na ulicach, kiedy są zgromadzenia? (…) Wie pan dlaczego? Bo tam opozycja jest odpowiedzialna, a wy jesteście śmieszną opozycją. Nigdy się nie głosuje przeciwko Polsce i przeciwko Polakom – mówił minister.