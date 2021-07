"Szybciej z Rafałem wygramy wybory niż z Tuskiem". Zaskakujące słowa senatora PO

W sobotę 3 lipca Donald Tusk oficjalnie powrócił do polskiej polityki. Były premier został wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej i pełniącym funkcję szefa ugrupowania. Było to możliwe dzięki rezygnacji Borysa Budki z funkcji przewodniczącego PO oraz rezygnacji Ewy Kopacz i Bartosza Arłukowicza z funkcji wiceprzewodniczących.

Tusk po kilku konferencjach prasowych i spotkaniu z wyborcami udał się na zapowiadane wakacje do Chorwacji, za co mocno krytykują go nie tylko politycy Zjednoczonej Prawicy, ale także niektórzy członkowie Platformy.

Mocne słowa senatora

Jednym z nich jest senator Antoni Mężydło. Polityk w rozmowie z "Super Expressem" ostro skrytykował byłego premiera za urlop w Chorwacji. Jego zdaniem Tusk powinien od samego początku mocno pracować nad odzyskiwaniem rozczarowanego PO elektoratu, który przeniósł swoje poparcie na Polskę 2050 Szymona Hołowni.

– Ja nie wiązałem z Tuskiem zbytniej nadziei, ale według mnie nie powinien jechać do Chorwacji tylko wziąć się do roboty – stwierdził Mężydło.

Senator, który w początkowym okresie kryzysu w partii, zdecydowanie opowiedział się po stronie Rafała Trzaskowskiego, także i tym razem wskazał, że prezydent Warszawy powinien odgrywać większa rolę w partii.

– Uważam przy tym, że Rafał Trzaskowski powinien stanąć w szranki z Tuskiem i bić się o fotel lidera PO. I jeśli nie będzie efektu Tuska, to Trzaskowski powinien od nowego roku stanąć na czele PO. Szybciej z Rafałem wygramy wybory niż z Tuskiem –uważa polityk.

– Namawiałbym przy tym Tuska do intensywnej pracy na rzecz PO, bo nastroje są u nas niezbyt fajne w kontekście jego wakacji – dodał Mężydło.

Tusk w Gdańsku

W poniedziałek Donald Tusk ma wystąpić na wiecu w centrum Gdańska. Jak podaje Platforma Obywatelska w mediach społecznościowych, początek wydarzenia o godz. 17 przy fontannie Neptuna na Długim Targu.

Z ustaleń dziennikarki tygodnika "Wprost" wynika, że polityczny plan Donalda Tuska koncentruje się wokół założenia, że obóz Zjednoczonej Prawicy wkrótce zacznie się kruszyć. Ma to nastąpić wskutek odejścia z koalicji rządzącej wicepremiera, lidera Porozumienia Jarosława Gowina.

