Będą zmiany w strukturze Ministerstwa Rozwoju. Jest zapowiedź premiera

Lider Porozumienia Jarosław Gowin zdecydował się opuścić rządową koalicję po tym, jak we wtorek został zdymisjonowany przez premiera Mateusza Morawieckiego. Posłowie Jarosława Gowina mają opuścić klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości i utworzą własne koło.

Do mediów docierały wczoraj informacje o kolejnych dymisjach polityków Porozumienia.

Decyzję o swojej rezygnacji ogłosiła wiceminister rozwoju, pracy i technologii Iwona Michałek. Podobnie postąpił Andrzej Gut-Mostowy, drugi z wiceministrów tego resortu. Wiceminister edukacji i nauki, członek Porozumienia Wojciech Murdzek również zapowiedział w rozmowie z PAP, że poda się do dymisji. O swoim odejściu z funkcji wiceministra rozwoju poinformował też Grzegorz Piechowiak.

Wcześniej o odejściu z rządu poinformował Marcin Ociepa, który pełnił funkcję wiceministra obrony narodowej. W geście solidarności z liderem z członkowska w warszawskim klubie radnych PiS zrezygnował wicerzecznik Porozumienia Jan Strzeżek.

Co dalej z Ministerstwem Rozwoju?

W środę w rozmowie z Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller przyznał, że nie wiadomo, czy premier Mateusz Morawiecki przyjmie wszystkie zapowiadane dymisje. Dziś odniósł się do tego sam premier.

– Co do złożonych na moje ręce dymisji, rezygnacji to chcę przeprowadzić rozmowy z ministrami, wiceministrami i takie zostaną podjęte podobnie jak decyzje co do obsady samego ministerstwa i jego kształtu – poinformował podczas spotkania w Pułtusku.

Zapowiedział również, że najprawdopodobniej zmieni się struktura tego resortu.

– Tutaj jest wysoce prawdopodobna pewna zmiana, nad którą pracujemy w ramach Rady Ministrów i w najbliższych dniach ona zostanie przedstawiona – poinformował.

Morawiecki: Wciąż współpracujemy z Porozumieniem

Jak podkreślił premier, rząd wciąż współpracuje z dużą częścią posłów Porozumienia.

– Z ogromną większością posłów Porozumienia współpracujemy i ja bardzo bym chciał, żebyśmy współpracowali ze wszystkimi, którzy do takiej współpracy są gotowi przy wdrażaniu Polskiego Ładu – mówił Mateusz Morawiecki.

"Własny dom to fundament każdej rodziny"

Premier Morawiecki odwiedził dziś w Pułtusku polską firmę Darbud, która zajmuje się budową nowoczesnych, energooszczędnych domów.

"Własny dom to fundament każdej rodziny, dlatego chcemy, aby młodzi ludzie mieli większą szansę na budowę własnych czterech kątów. W programie Polskiego Ładu zakładamy rewolucję własności polegającą na wprowadzeniu do systemu budowy domów do 70 mkw. w podstawie. Myślę, że to oferta która będzie interesująca dla polskich rodzin.

W zeszłym roku wydano 120 tys. pozwoleń na budowę domów - to o 50 proc. więcej niż w 2015 r. Polacy zapragnęli własnych 4 kątów, dlatego w ramach zmian legislacyjnych będziemy odpowiadali na te potrzeby i upraszczali wszystkie procedury, by ułatwiać budowę.

Zaproponujemy też szereg projektów architektonicznych za symboliczną złotówkę. Każdy będzie mógł je pobrać i w oparciu o ten projekt zbudować oszczędny, nowoczesny i ładny dom" – napisał na Facebooku.

