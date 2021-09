"To niszczy fundamenty Europy". Mocne wystąpienie Szydło w PE

W środę w Parlamencie Europejskim przewodnicząca Komisji Europejskiej wygłosiła orędzie o stanie UE. Ursula von der Leyen mówiła m.in. o pandemii koronawirusa i jej ekonomicznych skutkach, kryzysie klimatycznym oraz europejskiej młodzieży.

Mocny komentarz Szydło

Po wystąpieniu szefowej KE głos zabrali europarlamentarzyści. Była premier Beata Szydło wskazała, że prawdziwym zagrożeniem dla spójności Unii jest zawłaszczanie kompetencji państw narodowych przez unijne instytucje.

– Zadajemy dzisiaj pytanie: jaki jest stan Unii Europejskiej? Można powiedzieć tak: fasada naszego europejskiego domu jest piękna. Pani przewodnicząca pokolorowała ją dziś dodatkowo. W środku panuje niestety bałagan. Dlaczego? Dlatego, że instytucje europejskie coraz częściej podejmują decyzje pozatraktatowo i coraz częściej łamane są wartości, które kiedyś były fundamentem naszego wspólnego europejskiego domu – stwierdziła Beata Szydło.

Polityk mówiła o tym, że współczesna UE sprzeniewierza się wartościom, na jakich została zbudowana.

– Wartości chrześcijańskie, zasady tolerancji, równości i tego wszystkiego, co one ze sobą niosą. Pani przewodnicząca przywoływała dzisiaj kilkakrotnie Roberta Schumana. Chcę przypomnieć, że dla niego i ojców założycieli Unii Europejskiej były one bardzo istotne – wskazała.

Spór z Polską

Szydło odniosła się również do sporu, jaki Bruksela prowadzi z Polską w sprawie reformy sądownictwa. Polityk wskazała, że działania KE są bezprawne.

– Mam pytanie: Na jakiej podstawie traktatowej, ale tez i moralnej, Komisja Europejska chce karać regiony, gminy, województwa, które publicznie wyrażają poparcie i wsparcie dla tradycyjnego modelu rodziny, czy wartości chrześcijańskich. Jakież to przepisy traktatowe pozwalają łączyć praworządność z wypłacaniem funduszy europejskich? Gdzie w traktatach zapisano, że wyniku arbitralnej decyzji jednego urzędnika instytucje europejskie mogą decydować o tym, czy system prawny danego państwa członkowskiego jest zgodny z unijnym prawem – pytała.

– Unia Europejska jest dla Europejczyków. Jest naszym wspólnym domem i ma służyć Europejczykom, a nie instytucjom europejskim, które chcą coraz bardziej zawłaszczać nasz wspólny europejski dom – zakończyła była premier.

