Zełenski rozmawiał z prezydentem Dudą. "Dziękuję i gratuluję!"

W poniedziałek wieczorem w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski poinformował, że odbył rozmowę z Andrzejem Dudą. Przywódca Ukrainy pogratulował prezydentowi Polski oraz narodowi polskiemu z okazji Święta Niepodległości.

– Właśnie rozmawiałem z prezydentem Polski Andrzejem Dudą. Pogratulowałem Andrzejowi i wszystkim Polakom Dnia Niepodległości – powiedział Zełenski w swoim wystąpieniu.

"Polsko, dziękuję i gratuluję!"

– Ukraina jest wdzięczna za całe wsparcie, jakie otrzymała od pierwszych dni wojny na pełną skalę, aż do dnia dzisiejszego. Niepodległość dla Ukrainy i Polski jest siłą, która wzmacnia oba nasze narody i która może być w stu procentach skuteczna tylko we współpracy, we wzajemnym wspieraniu się. Polsko, dziękuję i gratuluję! – mówił Wołodymyr Zełenski.

W poniedziałek rano prezydent Ukrainy złożył Polsce życzenia z okazji Święta Niepodległości. "Dziś ramię w ramię walczymy o naszą wspólną wolność i jesteśmy wdzięczni za wsparcie Polski dla Ukrainy. Oba nasze narody znają prawdziwą wartość niepodległości. Własne, niepodległe państwo to jedyny sposób na zapewnienie naszym obywatelom wolności i bezpieczeństwa. W obliczu wspólnego historycznego wroga musimy zachować naszą siłę i jedność. Przyjaźń zawsze przeważa nad geopolityką. Im silniejsze partnerstwo, tym mniej wyzwań geopolitycznych; nasz region jest tego najlepszym przykładem. Ukraina jest otwarta na rozwój stosunków dobrosąsiedzkich i rozwiązywanie wszystkich dwustronnych kwestii w sposób oparty na wzajemnym szacunku. Razem zapewnimy wolność, bezpieczeństwo i dobrobyt obu naszym narodom oraz całej Europie" – napisał na portalu X ukraiński przywódca.

11 listopada 1918 r. – dla Polaków data tak symboliczna – to umowny koniec I wojny światowej. Państwa centralne poniosły klęskę, podpisano rozejm w Compiègne. Tego dnia Rada Regencyjna przekazała władzę zwierzchnią nad wojskiem brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu oraz mianowała go naczelnym dowódcą wojsk polskich.

