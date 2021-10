"Tak długo będziemy mieli kryzys". Mocny wpis Błaszczaka o sytuacji na granicy

Nie milkną echa czwartkowej debaty w Sejmie dotyczącej przedłużenia stanu wyjątkowego. We wtorek Rada Ministrów zdecydowała, że zwróci się do prezydenta o przedłużenie stanu wyjątkowego o 60 dni. Wcześniej rekomendował to rządowi minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

W środę wieczorem Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało, że prezydent Andrzej Duda podpisał i skierował do marszałek Sejmu wniosek o wyrażenie zgody przez Sejm na przedłużenie o 60 dni stanu wyjątkowego na obszarze graniczącym z Białorusią.

Emocje podczas głosowania

Głosowanie w tej sprawie odbyło się w czwartek wieczorem. Ostatecznie posłowie zgodzili się na przedłużenie stanu wyjątkowego. Za głosowało 237 posłów, przeciw było 179 posłów, a 31 wstrzymało się od głosu.

Przed głosowaniem odbyła się burzliwa debata w Sejmie. Politycy opozycji zarzucali PiS-owi, że nie ma żadnych podstaw do kontynuowania stanu wyjątkowego, a zabieg ma służyć tylko ograniczeniu dostępu mediów do tego, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej.

Emocjonalne wystąpienia mieli zarówno politycy opozycji, jak i rządu. Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej podczas swojego przemówienia niemalże straciła panowanie nad sobą. Z kolei Mariusz Kamiński, szef MSWiA ostro odpowiedział na zachowanie Franciszka Sterczewskiego, posła PO.

Mocny wpis Błaszczaka

Wymowny wpis na temat zachowania polityków opozycji zamieścił w piątek minister obrony narodowej. Mariusz Błaszczak zwrócił uwagę na sukcesy Litwy w wojnie hybrydowej z Białorusią oraz przestrzegł przed dalszym destabilizowaniem sytuacji w Polsce przez posłów opozycji.

"Białoruś zmniejszyła presję migracyjną na Litwę, bo Łukaszenka zrozumiał, że nie da rady dalej destabilizować sytuacji, gdy litewscy politycy mówią jednym głosem. W Polsce tak długo jak opozycja będzie robiła happeningi i naciskała na otwarcie granic, tak długo będziemy mieli kryzys" – napisał szef MON.

