Tusk: To jest serio. To się może naprawdę zdarzyć

Trybunał Konstytucyjny orzekł w czwartek o wyższości polskiej konstytucji nad prawem unijnym. TK uznał, że przepisy europejskie w zakresie, w jakim organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, są niezgodne z konstytucją. Wyrok zapadł w odpowiedzi na wniosek skierowany w marcu przez premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zbadania zgodności z konstytucją niektórych przepisów Traktatu o UE.

– W Polsce mamy dzisiaj do czynienia z władzą, która po pierwsze w swoim rdzeniu jest antyeuropejska albo co najmniej eurosceptyczna. Samego Jarosława Kaczyńskiego zawsze bardzo irytowało, to było właściwie dla niego nie do zaakceptowania, że są jakieś ograniczenia dla jego woli. Czy one są wewnętrzne, czy to jest konstytucja, czy to są niezależne sądy, czy Unia Europejska. On nie spocznie dopóki nie wyzwoli siebie samego z tego typu ograniczeń. Dlatego nie mam żadnych wątpliwości, że wyjście Polski z UE jest częścią jego strategicznego myślenia – mówił Donald Tusk w rozmowie z Grzegorzem Kajdanowiczem w „Faktach po faktach” TVN24.

Groza Polexitu

Zdaniem lidera PO obecnie "nie mamy Trybunału Konstytucyjnego", a wyrok został wydany na polecenie prezesa PiS. Jego zdaniem wyrok TK jest kolejnym krokiem w stronę opuszczenia Unii Europejskiej.

– Trybunał pani Przyłębskiej właściwie publicznie ogłosił, że Konstytucja RP i traktaty unijne są ze sobą niezgodne i że właściwie nasze członkostwo w UE należy uznać za nielegalne od samego początku. Okej, może trzeba będzie w związku z tym rozebrać autostrady i Stadion Narodowy. Może trzeba będzie wytrzeć gumką podpis na ratyfikacji Lecha Kaczyńskiego. Czy polscy rolnicy będą musieli oddać te wszystkie pieniądze, które dostawaliśmy z UE? Ja celowo przesadzam z interpretacją. Ja tylko podkreślam absurdalność i taką złowrogą polityczność tej decyzji. Ja uważam, że ona nie będzie miała praktycznego znaczenia, ale ona jest tym politycznym kolejnym krokiem w marszu poza Unię Europejską – mówił Donald Tusk w TVN24.

