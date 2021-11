Szefernaker oburzony wpisem Tuska: Kanalia

"Mateuszu, migranci to nie jest polityczne złoto, pandemia to nie biznes, aborcja nie spadła wam z nieba. Nie myśl, jak zarobić na dramatach i problemach Polaków, tylko jak je rozwiązać!" – napisał na Twitterze Donald Tusk.

Wpis lidera PO wywoła spore poruszenie. Najostrzej zareagowali politycy Zjednoczonej Prawicy, którzy nie kryli oburzenia postawą byłego premiera. Wiceminister Paweł Szefernaker wprost nazwał Tusk "kanalią".

Ostro zareagował również Patryk Jaki z Solidarnej Polski, który przypomniał posła KO Franciszka Sterczewskiego, gdy ten próbował się przedrzeć do migrantów stojących na granicy.

"Czy to nie poseł z klubu PO biegał po granicy z siatką zapraszając tych ludzi? Czy to nie Pana zaplecze medialne apeluje o ich wpuszczenie i manipuluje faktami? Łukaszenka nie zwoziłby tych ludzi, gdyby nie był pewny, że tak wiele osób w Polsce od Was stanie w ich obronie" – napisał polityk.

Migranci szturmują granicę

Od poniedziałku trwa największa od momentu wywołania przez Aleksandra Łukaszenkę kryzysu migracyjnego próba bezprawnego wdarcia się na terytorium Polski przez sprowadzonych w tym celu cudzoziemców – głównie irackich Kurdów. W poniedziałek białoruskie służby sprowadziły pod polską granicę w okolicy Kuźnicy (woj. podlaskie) kilka zorganizowanych kolumn nielegalnych migrantów. Jeszcze tego samego dnia MSWiA poinformowało, że służby udaremniły pierwsze próby siłowego przedarcia się migrantów przez granicę. Następnie przy pasie granicznym rozbito obozowisko. Strona polska nie ma wątpliwości, że szturmy będą ponawiane.

Polskiej granicy broni kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji oraz żołnierzy Wojska Polskiego. W razie potrzeby na granicę zostanie skierowanych więcej żołnierzy.

Według informacji polskich władz u naszych granic przebywa między 3 a 4 tys. osób, które pozostają w bezpośredniej bliskości granicy, a na terenie całej Białorusi co najmniej kilkanaście tysięcy ludzi gotowych ruszyć na polską granicę. W mediach społecznościowych opublikowano kilka nagrań, przedstawiających marsz oraz obozowisko migrantów

