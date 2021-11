Nergal krytykuje PiS za podejście do kryzysu na granicy. ''Fatalne zachowanie rządu polskiego''

Adam Nergal Darski udzielił obszernego wywiadu portalowi Onet.pl, w którym mówi o swoim nowym projekcie muzycznym. W pewnym momencie rozmowy poruszono temat kryzysu na granicy polsko-białoruskiej.

''Pic na wodę, fotomontaż''

Darski został zapytany o to, co czuje gdy widzi w mediach obrazki z granic, w tym cierpienie migrantów, a głównie małych dzieci. Odpowiedział, że czuje „wielki smutek”.

– Jako antychrześcijanin, zdeklarowany i wojujący, jestem za tym, żeby bliźniemu pomagać. Wydaje mi się, że właśnie dlatego jestem antychrześcijaninem, bo za wieloma z tych paradygmatów, którymi na lewo i prawo moi adwersarze szastają, nic nie idzie – mówi Nergal.

Dodaje, że Dakalog jest „narzędziem do osiągania celów”

– Pic na wodę, fotomontaż. Za tym nie idą ani prawdziwa ludzka mądrość, ani empatia, wrażliwość i miłość, które powinny być w każdym nas – uważa muzyk.



Darski: Granicę trzeba chronić

Pytany co zrobiłby, gdyby był politykiem, odpowiada, że podszedłby do sprawy z głową.

– Oczywiście jeśli mamy tysiąc uchodźców, którzy chcą przekroczyć granicę, to trzeba do tego podejść z głową, pragmatycznie. Granice trzeba chronić, tym bardziej że wiemy, iż za tą sprawą stoi jakaś zdecydowanie nieczysta gra białorusko-ruskich agend. Czujność to jedno, trzeba mieć nad tym kontrolę, ale musi być też jakiś złoty środek – mówi i zaznacza, że cieszy go postawa aktorów, którzy pomagają migrantom poprzez zwożenie żywności i ubrań.

Nergal zaznacza w wywiadzie, iż wierzy, że migranci nie mają złych intencji, bowiem są ofiarami, narzędziem w rękach innych do osiągnięcia celu.

– Nad tym wszystkim stoi fatalne zachowanie rządu polskiego i na dzień dobry niedopuszczanie mediów do tej sytuacji. Rozumiem, że tak się dzieje na Białorusi, w różnych dyktatorskich reżimach, ale w Polsce? – pyta Darski.

Krytyka rządu PiS

Na pytanie czy jeszcze wierzy w demokrację, odpowiada, że jest brutalnym realistą i mocno atakuje rząd Prawa i Sprawiedliwości.

– Niech cały ten rząd, ten PiS, jak najszybciej straci rację bytu. I oby każdy odpowiedzialny za bałagan w Polsce odpowiedział karnie za to, co zrobił – mówi Nergal.

