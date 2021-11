Hołownia o propozycji Witek: Krzyk rozpaczy

Były kandydat na prezydenta był we wtorek gościem w programie "Graffiti" w Polsat News. Rozmowa dotyczyła propozycji narady wszystkich parlamentarnych partii politycznych w sprawie szczepień pracowników oraz działań rządu i Ministerstwa Zdrowia w dobie czwartej fali zakażeń koronawirusem.

"Krzyk rozpaczy"

W poniedziałek podczas konferencji prasowej marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała o spotkaniu z przedstawicielami klubów parlamentarnych i kół sejmowych, które ma się odbyć w środę o godz. 12:00. Narada będzie dotyczyła projektu ustawy o weryfikacji w miejscu pracy szczepienia pracownika przeciwko COVID-19. Swój udział potwierdziła już m.in., ustami przewodniczącego Borysa Budki, Koalicja Obywatelska.

– Propozycja marszałek Witek to po prostu krzyk rozpaczy. Odpowiedzialność za rządzenie spoczywa dzisiaj na rządzie, nie na opozycji. Jeśli rząd nie jest w stanie zbudować poparcia dla regulacji potrzebnych w czasie pandemii, to niech powie: "Nie możemy rządzić, nie nadajemy się do rządzenia, nie mamy większości, przechodzimy do opozycji, rozpisujcie nowe wybory" – powiedział Szymon Hołownia.

Polityk jednocześnie dodał, że przedstawiciele jego formacji w Sejmie pojawią się na spotkaniu.

Hołownia o Niedzielskim

Liderowi Polski 2050 nie podobają się działania ministra zdrowia Adama Niedzielskiego w czasie pandemii. Jego zdaniem, obecne obostrzenia są "wzięte z kapelusza" i nic z nich nie wynika.

– Sytuacja jest bardzo trudna. My stoimy na stanowisko, że projekt ustawy dotyczącej kontroli certyfikatów szczepień przez pracodawcę powinien być projektem rządowym. Rząd w normalnie działającym kraju powinien mieć to coś, co pozwala wziąć odpowiedzialność – mówił Szymon Hołownia.

I dodał, iż jego Polska 2050 poprze projekt ws. kontroli szczepień wśród pracowników

Czytaj też:

Witek zaprasza opozycję na spotkanie ws. projektu szczepień pracownikówCzytaj też:

Weryfikacja szczepień pracowników. Niedzielski: Ustawa nie zmusza