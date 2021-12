Spięcie w Zjednoczonej Prawicy. Kowalski wbija szpilę rzecznikowi rządu

Zbigniew Ziobro wskazuje, że Polska powinna w zdecydowany sposób zareagować na bezprawny szantaż unijnych urzędników. Jego zdaniem odpowiedzią powinno być polskie weto we wszystkich sprawach, które wymagają w UE jednomyślności.

Minister dodaje ponadto, że Polska powinna zrewidować również swoje zaangażowanie w politykę klimatyczno-energetyczną UE, której "konsekwencją są drastyczne podwyżki cen energii".

Ziobro ma również pomysł zawieszenia wypłaty składek do unijnej kasy. To rozwiązanie krytycznie ocenia jednak rzecznik rządu. Jego zdaniem "to prywatna opinia ministra".

- Polska jest beneficjentem netto środków UE, jeśli chodzi o sam budżet, czyli więcej pieniędzy otrzymujemy niż wpłacamy - ocenił Müller w rozmowie z Polsat News. Polityk podkreślił również, że Solidarna Polska to "koalicjant dużo mniejszy od PiS".

Jednocześnie jednak zapewnił, że rząd nie wyklucza żadnych wariantów, gdyby doszło "do zaostrzenia sporu".

Kowalski ma propozycję dla rządu

Do słów rzecznika rządu odniósł się Janusz Kowalski - poseł Solidarnej Polski. Polityk w swoim wpisie nawiązał do działań premiera Morawieckiego, który w ostatnich latach godził się na kontrowersyjne unijne projekty, których wpływ na naszą gospodarkę jest trudny do przewidzenia.

"Rekomenduję wprowadzenie zasady, że wszystkie decyzje @MorawieckiM na posiedzeniach Rady Europejskiej będą poprzedzone oficjalnym stanowiskiem CAŁEGO rządu. Nie przypominam sobie decyzji przed akceptacją przez Premiera Green Deal (2019) i zaostrzonych celów klimatycznych (2020)" – napisał w poniedziałek Kowalski w mediach społecznościowych.

Czytaj też:

Media: Komisarz UE opuścił Warszawę "zszokowany"Czytaj też:

Unijny komisarz: Nie będzie w tym roku wypłat dla Polski z Funduszu Odbudowy