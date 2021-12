Rosja: Nasza odpowiedź będzie militarna, jeśli NATO nie zakończy ekspansji na wschód

Zastępca Siergieja Ławrowa, cytowany przez RIA Novosti, ostrzegł, że jeśli NATO będzie kontynuowało ekspansję na wschód, to "dojdzie do konfrontacji". Polityk wskazał, że Moskwa może podjąć decyzję o rozmieszczeniu na swoim terytorium elementów uzbrojenia, które do tej pory były zakazane w Traktacie o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu (INF).

– Obecnie (zakazane traktatem INF rakiety) nie istnieją, stosujemy jednostronne moratorium na ich stosowanie. Wzywamy USA, aby dołączyły do tego moratorium–powiedział Riabkow.



Wiceszef MSZ wyraził również ubolewanie, że Sojusz "nie odpowiada na propozycje Rosji"

– Dlatego nie będziemy dłużej grać w tę grę i nie będziemy wierzyć w zapewnienia NATO – oświadczył.

Rosnące napięcie

We wtorek odbyła się wideorozmowa pomiędzy Władimirem Putinem a Joe Bidenem. Głównym tematem dyskusji były doniesienia o potencjalnej inwazji rosyjskiej na Ukrainę w pierwszych miesiącach 2022 roku.

Aktualnie przy granicy rosyjsko-ukraińskiej ma przebywać pomiędzy 90 a 100 tys. żołnierzy Federacji Rosyjskiej wraz ze sprzętem. Amerykański oraz ukraiński wywiad poinformował Polskę o możliwym ataku wojsk Rosji na terytorium Ukrainy w styczniu bądź lutym przyszłego roku. Takim doniesieniom kategorycznie zaprzeczał szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow, którego zdaniem to Ukraina szykuje się do "militarnego awanturnictwa".

Stacja CNN podała, że amerykańska administracja sprawdza możliwości ewakuacji obywateli USA z Ukrainy, gdyby Rosja dokonała inwazji na ten kraj. Według źródeł medium, planowaniem.

Czytaj też:

Łukaszenka znów grozi zakręceniem kurka. "Możemy nie mieć innego wyboru"Czytaj też:

"Upadek ZSRR to upadek historycznej Rosji". Putin: Musiałem dorabiać jako taksówkarz