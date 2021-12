Szef ukraińskiej dyplomacji: To byłoby największe upokorzeniem USA i NATO

Ukraiński dyplomata udzielił wywiadu RBK-Ukraina, w którym wyraził przekonanie, że NATO nie ulegnie rosyjskim żądaniom i nie wycofa się z Europy Środkowej.

– Nie wierzę w to, bo przyjęcie takiego żądania w jakiejkolwiek formie byłoby największym upokorzeniem Stanów Zjednoczonych i NATO w historii od powstania Sojuszu – ocenił polityk.

Jego zdaniem Rosja obrała obecnie "strategię szaleństwa".

– Nie zagłębiałbym się teraz w motywację Rosji, ponieważ tak naprawdę nie możemy zagłębić się w ich mózgach i przejrzeć szczegółowego planu działania. Nawiasem mówiąc, mogą nie mieć planu. Działają chaotycznie: spróbujmy tego i zobaczmy, co się stanie. Nadal mają opinię "złych", nie mają w tym względzie nic do stracenia. To test, prowokowanie Zachodu, to jest ich gra – powiedział Kułeba.

Polityk zwrócił uwagę, że Ukraina powinna skoncentrować się na koordynowaniu działań z partnerami, zamiast zastanawianiu się nad motywacjami Rosji.

Rosyjscy żołnierze wrócili do koszar?

W sobotę agencja Interfax podała, powołując się na rosyjskie wojsko, że 10 tys. rosyjskich żołnierzy powróciło do swoich stałych baz po miesięcznych ćwiczeniach w pobliżu granic Ukrainy, w tym na Krymie, który Rosja anektowała w 2014 roku.

Szacunki dotyczące liczby rosyjskich żołnierzy, którzy niedawno przesunęli się bliżej granic Ukrainy, wahają się od 60 do 90 tys., przy czym jeden z amerykańskich dokumentów wywiadowczych sugeruje, że liczba ta może wzrosnąć do 175 tys.

Rozmieszczenie przez Rosję dziesiątek tysięcy żołnierzy od północy, wschodu i południa Ukrainy podsyciło obawy w Kijowie i zachodnich stolicach, że Moskwa planuje inwazję.

