Rzecznik Porozumienia: Przestrzegaliśmy PiS przed Polskim Ładem

Wprowadzenie reform podatkowych związanych z Polskim Ładem od początku 2022 roku budzi ogromne kontrowersje. We wtorek w porannej audycji radiowej rozgłośni katolickich "Siódma 9" sprawę skomentowała rzecznik prasowy Porozumienia Jarosława Gowina – partii politycznej, która jeszcze kilka miesięcy temu współtworzyła wraz z PiS i Solidarną Polską obóz Zjednoczonej Prawicy.

Sroka: Przestrzegaliśmy

– Najlepiej byłoby wyrzucić Polski Ład do kosza. I my o tym mówiliśmy. Jako Porozumienie, przestrzegaliśmy rządzących przed wprowadzeniem Polskiego Ładu właśnie ze względu na to, że on wywróci do góry nogami system podatkowy w Polsce. Natomiast rządzący uparli się, że ich program jest czymś dobrym. Niestety, okazuje się w praktyce, że mieliśmy rację – powiedziała Magdalena Sroka. – To nie są dobre rozwiązania tym bardziej w dobie pandemii, kiedy wielu i przedsiębiorców, i zwykłych ludzi zatrudnionych na etat martwią się o swoją przyszłość – dodała.

Polityk zwróciła szczególną uwagę na czynnik inflacji, która ostatnio znów urosła. Zgodnie z danymi przekazanymi przez Główny Urząd Statystyczny wyniosła w grudniu ub.r. 8,6 proc., a są to jedynie wstępne szacunki. W listopadzie 2021 roku wskaźnik wynosił 7,8 proc., zaś średnia inflacja za cały poprzedni rok – 5,1 proc. Zdaniem Sroki, czynnik ten nie zahamuje, a wręcz przeciwnie – będzie rosnąć, co tym gorzej wpłynie na rozwiązania zaproponowane w programie rządowym Polski Ład.

"Propozycje ratunkowe"

Poseł Magdalena Sroka na radiowej antenie poinformowała, iż Porozumienie Jarosława Gowina zaprezentuje "propozycje ratunkowe". Ma to nastąpić w najbliższą w środę w Sejmie.

Jednocześnie rzecznik zapewniła, że "zdaje sobie sprawę z tego, iż obóz rządzący nie będzie chciał tych rozwiązań przyjąć".

Czytaj też:

Chwedoruk: Problemy z wprowadzeniem Polskiego Ładu uderzają w ważną dla PiS-u kwestięCzytaj też:

Woś: Twarzą Polskiego Ładu jest premier Mateusz Morawiecki