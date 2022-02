"Czasem trzeba przełożyć przez kolano...". Stanowski był w szoku po słowach Korwin-Mikkego

Janusz Korwin-Mikke, jeden z liderów Konfederacji, był niedawno gościem programu "Hejt Park" Kanału Sportowego. Podczas rozmowy z Krzysztofem Stanowskim padła kwestia praw kobiet.

– Pan pisze, że kobiety nie powinny mieć prawa głosu. Pan naprawdę tak uważa? – dopytywał Stanowski. – Oczywiście, że tak – odparł polityk.

Korwin-Mikke tłumaczył, że lewica dlatego doszła do władzy w latach 20 i 30 XX wieku, bo to kobiety uzyskały prawa wyborcze. – One zawsze głosują za państwem opiekuńczym. Przyzwyczaiły się, że ktoś się nimi opiekuje – ocenił.

Korwin-Mikke: To jest biologia

W dalszej części rozmowy poseł stwierdził, że cała sprawa dotyczy biologii. – W wieku 55 lat przestają działać estrogeny i dochodzi do wieku, w którym może głosować stwierdził – mówił. Dalej polityk przekonywał, że kobiety są dopasowane do tego, żeby wychować dzieci, podczas gdy mężczyzna nie jest w stanie wytrzymać z "paplającym dzieckiem" dłużej niż godzinę.

– Są przez estrogeny do tego dopasowane. Jeżeli chodzi o siłę, wzrost i inteligencję to kobieta jest czymś pośrednim między mężczyzną a dzieckiem – mówił.

Następnie Korwin-Mikke tłumaczył, że jest przeciwnikiem przyznania kobietom czynnego prawa wyborczego, ale jest zwolennikiem, aby dysponowały biernym prawem. – Gdyby ktoś chciał im je odebrać, to podniósłbym wrzask – zapewniał.

– Rządzić muszą ludzie z jajami, ludzie agresywni. To bardzo ważne. Kobiety zazwyczaj wybierają na ojców swych dzieci ludzi agresywnych. Może przyłoży dwa razy w tyłek, ale obroni ją i jej dzieci przed agresorem – stwierdził.

Prowadzący rozmowę Krzysztof Stanowski nie krył, że jest zszokowany słowami polityka. – Co? Co? Ja widzę u pana jakis kult siły – mówił.

Poseł Konfederacji w odpowiedzi podkreślał, że chodzi o bezpieczeństwo państwa, którego się nie da zapewnić, jeżeli kobiety nie wychowają swoich synów na agresywnych mężczyzn.

"Przełożyć przez kolano..."

Korwin-Mikke podkreślał następnie, że nie potrafiłby nigdy kobiecie zrobić krzywdy, ale nie widzi problemu, aby dać jej klapsa, gdy mu "podpadnie".

– Przełożyć przez kolano i w tyłek? – pytał Stanowski z niedowierzaniem. – Pan przekłada żony przez kolano i je bije w tyłek – dopytywał.

– W przypadkach skrajnych nie ma rady. Jak inaczej podąć decyzję? – odparł poseł. Stanowski nie krył, że jest zszokowany słowami polityka.

