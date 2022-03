Zełenski: Wizyta premierów to silne świadectwo wsparcia

"Szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński, premier Czech Petr Fiala i premier Słowenii Janez Jansa. Wasza wizyta do Kijowa w tym trudnym dla Ukrainy czasie to silne świadectwo wsparcia. Bardzo to doceniamy" – napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w serwisie Telegramie.

We wtorek wieczorem w Kijowie rozpoczęło się spotkanie polityków. Krótkie nagranie z początku rozmów przywódców Ukrainy, Polski, Słowenii oraz Czech zamieszczono na Telegramie. Informacje na temat efektów spotkania mają zostać przedstawione opinii publicznej po jego zakończeniu.

Morawiecki: Musimy to zatrzymać

Wizyta premierów na Ukrainie ma wymiar symboliczny. Przedstawiony ma zostać także plan odbudowy tego kraju po zakończeniu rosyjskiej agresji.

Po przyjeździe do Kijowa premier Morawiecki napisał na Facebooku: "Ta wojna to wynik działań okrutnego tyrana, który atakuje bezbronnych cywili, bombarduje miasta i szpitale na Ukrainie! W jej wyniku świat stracił poczucie bezpieczeństwa, a niewinni ludzie giną i tracą dorobek całego życia. Musimy jak najszybciej zatrzymać tragedię, która dzieje się na Wschodzie. To dlatego, razem z wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim, premierami Petrem Fialą i Janezem Janszą, jesteśmy w Kijowie".

"Trzeba mieć odwagę". "Die Welt" o wyjeździe premierów na Ukrainę

Wyjazd jest szeroko komentowany w prasie międzynarodowej.

"Szefowie rządów z Polski, Czech i Słowenii są pierwszymi zagranicznymi gośćmi wysokiego szczebla, którzy odwiedzili oblężoną stolicę od początku wojny. Ich solidarność jest ważna dla morale Ukraińców, którzy z godną podziwu determinacją bronią swojej wolności przed rosyjskimi najeźdźcami. Jest to jednak także osobiste wyróżnienie dla prezydenta Zełenskiego, który w czasie tej wojny dojrzał do roli jednego z najbardziej inspirujących przywódców politycznych, jakich Europa widziała od czasów Churchilla" – czytamy w niemieckim "Die Welt".

"Ukraińska wola wolności głęboko poruszyła Europejczyków (...) Dlatego Mateusz Morawiecki, Petr Fiala i Janez Jansa, a także wicepremier Polski Jarosław Kaczyński, przyjechali nie tylko jako przedstawiciele swoich krajów, ale także jako wysłannicy Rady Europejskiej" – pisze "Welt".

