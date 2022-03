Zełenski: Oczekujemy od Francji, by pomogła zmusić Rosję do zaprzestania wojny

Ukraiński polityk poprosił francuskich parlamentarzystów o minutę ciszy "ku pamięci tysięcy Ukraińców i Ukrainek, którzy zginęli w wyniku rosyjskiej inwazji".

– Jestem wdzięczny za to, że mogę się do państwa zwrócić. To dla mnie zaszczyt. Wiecie, co dzieje się na Ukrainie; wiecie, dlaczego to się dzieje. Jak wprowadzić pokój na Ukrainie? Większość odpowiedzi leży w naszych rękach – mówił Zełenski.

Rosyjski terror

Trwa 28. dzień agresji wojsk Federacji Rosyjskiej na ukraińskie terytorium państwowe. Wiele obszarów pozostaje pod nieustannym ostrzałem. Giną cywile, w tym kobiety, dzieci i osoby starsze. Poszczególne miejscowości na Ukrainie zaczynają mieć problemy z zapasami żywności i wody pitnej. W niektórych miejscach brakuje również prądu i ciepła.

– Po tygodniach rosyjskiej inwazji Mariupol i inne ukraińskie miasta, zaatakowane przez okupanta, przypominają ruiny Verdun, tak jak na zdjęciach z I wojny światowej. Wojsko rosyjskie burzy wszystko: domy mieszkalne, uniwersytety, magazyny żywności. Dosłownie wszystko. Nie baczą na zbrodnie wojenne. Wprowadzili terror. Gwałcą kobiety, zabijają uchodźców uciekających z kraju i dziennikarzy, strzelają do starców, którzy przeżyli wojnę, a teraz znów muszą uciekać przed bombami – powiedział przed francuskim Zgromadzeniem Narodowym Wołodymyr Zełenski.

Apel prezydenta Ukrainy

– Jesteśmy wdzięczni Francji, która nam pomaga. Jesteśmy wdzięczni za wysiłki prezydenta Marona, jesteśmy z nim w stałym kontakcie. Wiecie, czym jest wolność, równość i braterstwo. Oczekujemy od Francji, by pomogła zmusić Rosję do zaprzestania wojny. Oczekujemy od Francji zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Ukrainą – oznajmił w środę ukraiński prezydent. – Musimy wspólnie wywrzeć presję na Rosję, by wywalczyć pokój – zaapelował przywódca do Francuzów.

– Potrzebujemy więcej wsparcia, by wolność nie przegrała. Potrzebujemy uzbrojenia, czołgów, samolotów. Świat musi pamiętać o sankcjach przeciwko Rosji. Francuskie przedsiębiorstwa muszą opuścić rosyjski rynek, muszą przestać finansować wojnę prowadzoną przez Rosję, przestać finansować mordowanie kobiet i dzieci, gwałty. Każdy powinien pamiętać, że wartości są ważniejsze od zysku – stwierdził Wołodymyr Zełenski, który z deputowanymi z Francji połączył się w formie online.

