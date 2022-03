Skandaliczne słowa Grodzkiego. Tusk: Dobrze rozumiem jego intencje

Były premier odniósł się podczas konferencji prasowej do wystąpienia marszałka Senatu skierowanego do Rady Najwyższej Ukrainy, w którym Tomasz Grodzki przeprosił za polski rząd.

Tusk: Można dyskutować o formie

– Wydaje mi się, że ta burza wokoło słów marszałka Grodzkiego, delikatnie mówiąc, jest przesadzona, można zawsze dyskutować na temat zwrotów retorycznych, formy wypowiedzi, ale ja dobrze rozumiem intencje marszałka Grodzkiego – tłumaczył Tusk.

– Wszyscy chcielibyśmy, aby Polska była wzorem działania przeciwko Rosji, na rzecz sankcji, na rzecz pomocy Ukrainie – dodał polityk.

– I dlatego te słowa opisały mniej więcej stan rzeczy. Ale wszyscy powinniśmy zwracać uwagę na emocje, jakie słowa potrafią wywołać, dlatego to jest nasz apel do wszystkich, którzy publicznie się wypowiadają ws. Ukrainy, wojny i naszego bezpieczeństwa, żeby rozumieli wagę słowa – stwierdził lider PO.

Kontrowersje wokół wypowiedzi Grodzkiego

– Sankcje muszą być kompletne i stanowczo egzekwowane. Dlatego muszę Was przeprosić za to, że niektóre firmy w haniebny sposób kontynuują działalność w Rosji, że nadal przez Polskę jadą tysiące tirów na Białoruś i dalej, że nadal rząd importuje rosyjski węgiel i nie potrafi zamrozić aktywów rosyjskich oligarchów – powiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki w wystąpieniu skierowanym do Rady Najwyższej Ukrainy.

– W ten sposób z niedającą się zaakceptować hipokryzją nadal – nawet wbrew intencjom – finansujemy zbrodniczy reżim, który zdobyte pieniądze zużywa na mordowanie niewinnych ludzi – stwierdził.

Marszałek Senatu oświadczył, że "agresor musi być całkowicie izolowany i musi boleśnie odczuć, że świat twardo stoi po stronie zaatakowanych i nie pozwoli na rzeź Ukrainy". – Tylko tak trzeba myśleć i tak stanowczo działać. Mniej słów, więcej czynów. Dla mnie jako dla chirurga to jasne i oczywiste – dodał.

W związku z wypowiedzią marszałka Senatu, wicemarszałek izby Marek Pęk (PiS) zapowiedział złożenie wniosku o odwołanie Tomasza Grodzkiego z funkcji.

