"Uśmiałem się politycznie". Czarzasty komentuje decyzję rządu

Lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty komentował na antenie Polsat News decyzję rządu ws. udziału w szczycie Grupy Wyszehradzkiej.

Rozmowy bez udziału Polski i Czech

Na środę w Budapeszcie zaplanowano spotkanie ministrów obrony Grupy V4. W ubiegły piątek minister obrony Czech Jana Czernichova poinformowała jednak na Twitterze, że nie pojawi się w stolicy Węgier ponieważ nie chce brać udziału w kampanii wyborczej Victora Orbana.

"Zawsze popierałam V4 i jest mi bardzo przykro, że dla węgierskich polityków tania rosyjska ropa jest teraz ważniejsza od ukraińskiej krwi" – napisała Czernochova w mediach społecznościowych.

W poniedziałek, po spotkaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski, potwierdził, że również szef polskiego MON Mariusz Błaszczak nie pojedzie do Budapesztu.

Czarzasty: Jesteśmy za ortodoksyjnymi sankcjami

Komentując sytuację związaną z wojną na wschodzie oraz sankcjami wobec Rosji, Czarzasty podkreślił, że "co do linii postępowania wobec Ukrainy, zarówno partia rządząca, jak i opozycja ma ten sam kierunek".

Jednocześnie polityk stwierdził, że Lewica jest "za ortodoksyjnymi sankcjami". – Absolutnie trzeba zatrzymać tiry jadące do Rosji i Białorusi. Finlandia cztery dni temu wstrzymała ruch kołowy i kolejowy do Rosji – tłumaczył. Czarzasty podkreślił też, że nie rozumie argumentów, że to byłoby złamanie zasad. – A czy złamaniem zasad nie jest agresja jednego państwa na drugie? – dodał.

– Uśmiałem się wczoraj politycznie, nie złośliwie, że odwołaliśmy wizytę naszego ministra obrony na szczycie Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie – komentował Czarzasty, przypominając, że kilka lat temu Jarosław Kaczyński chciał "Budapesztu w Warszawie".

– Rolą odpowiedzialnych polityków jest patrzeć na dwa lata do przodu. Największym interesem narodowym Polski, ale również Niemiec, jest to, żeby Ukraina nie była zajęta przez Rosję i żeby Polska nie była zajęta przez Rosję. Nie można patrzeć na to przez pryzmat cen gazu – dodał.

