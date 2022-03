"Prowadzi do zakorkowania sądów". Ziobro o prezydenckim projekcie dot. SN

We wtorek w programie Siódma Dziewiąta Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro odniósł się do poniedziałkowej konferencji Solidarnej Polski i ocenił projekty reformy polskiego sądownictwa. Jak zauważył, projekt prezydencki jest "wielkim ustępstwem w stosunku do żądań Brukseli i Berlina, jeżeli chodzi o Polskę".

– Ustępstwa w stosunku do polityki unijnej, czy to w przypadku energetyki, czy też w przypadku naszej suwerenności, jeżeli chodzi o obszar trzeciej władzy, będą oznaczały wzrost apetytu i kolejnych żądań w stosunku do Polski – podkreślał minister sprawiedliwości.

– Projekt prezydenta Andrzeja Dudy jest sprzeczny z konstytucją i niektórymi orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego. Prowadzi do nieuchronnego zakorkowania sądów i całkowitego paraliżu sądownictwa – wskazał Ziobro.

Solidarna Polska chce zmian w polityce energetycznej

W lutym 2021 politycy Solidarnej Polski jako jedyni głosowali przeciwko dokumentowi "Polityka Energetyczna Polski do 2040 r.".

– Ten dokument zakłada, że do 2040 r. zapotrzebowanie Polski na gaz wzrośnie dwukrotnie, przede wszystkim ze względu na odchodzenie od węgla. Uważaliśmy, że to błąd i byliśmy przeciwni. Dzisiaj okazało się, że niestety mieliśmy rację – podkreślał Ziobro. Polityk zwracał uwagę, że kraje UE nie słuchały "głosów płynących z Polski, która była przeciwko bezkrytycznej realizacji pakietu energetyczno-klimatycznego UE, który oznaczał obciążenie polskiej gospodarki i obywateli wysokimi cenami energii".

Minister dodał, że w obecnej sytuacji Polska nie może realizować "szalonej polityki niemiecko-unijnej". Zdaniem ministra taka polityka finansuje prowadzenie wojny przez Putina. – Zwracaliśmy uwagę, że polityka forsowana przez Niemcy i UE – odejście od węgla na rzecz gazu z Rosji – wzmacnia Putina, który dostaje możliwość szantażu politycznego wobec Unii Europejskiej – zwracał uwagę szef resortu sprawiedliwości.

Ziobro zaznaczył, że Putin trzyma Niemcy i niektóre kraje Unii Europejskiej "na krótkiej smyczy". – Każdego dnia Unia płaci setki milionów euro do kasy Putina – wskazywał.

