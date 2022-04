"Wielkie miasta mogą być przedmiotem ataku". Kaczyński o ochronie przeciwrakietowej

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w programie "Rozmowy pod krawatem" w Radiu Szczecin mówił o terenach Pomorza Zachodniego. Zapytany o ich znaczenie dla bezpieczeństwa Polski, polityk wskazał, że "jest ono (znaczenie – red.) bardzo duże w razie wariantu najgorszego". Według wicepremiera na taki wariant polityka bezpieczeństwa musi być przygotowana.

Zdaniem prezesa PiS infrastruktura na Pomorzu Zachodnim (m.in. terminal LNG i rurociąg Baltic Pipe) powinna być chroniona "nie tylko przeciwlotniczo, ale także przeciwrakietowo". – Gaz z portu i z rurociągu to jest coś, bez czego polska gospodarka nie mogłaby funkcjonować – przynajmniej prawidłowo funkcjonować – a to może być zaatakowane – tłumaczył Kaczyński.

Kaczyński: Pomorze Zachodnie musi być "dobrze rozwiniętą, silną częścią kraju

– Wielkie miasta w Polsce, a Szczecin do nich należy, są miejscem, które może być szczególnie łatwo przedmiotem ataku, tym bardziej, że tam jest ważny port, a obok jest port Świnoujście. Ten zespół portowy też ma dla nas znaczenie. Krótko mówiąc, to musi być teren szczególnie chroniony i oczywiście będziemy nad tym pracować, żeby ta ochrona powstała – tłumaczył wicepremier. Podkreślił, że Pomorze Zachodnie musi być "dobrze rozwiniętą, silną częścią kraju z dużą, silną stolicą, ale też innymi miastami i wsiami".

Kaczyński zwrócił uwagę, że "w naszym wspólnym interesie" jest, by zaniedbania z czasów komunistycznych zostały "możliwie szybko zlikwidowane".

"W Polsce samorząd nie jest samodzielną organizacją społeczną"

Wicepremier skomentował też rozdźwięk pomiędzy rządem a samorządami. Ocenił, że "w Polsce samorząd nie jest samodzielną organizacją społeczną".

– To przeciwstawienie jest absurdalne i z punktu widzenia polskiej konstytucji, i z punktu widzenia polskich interesów. Musimy być państwem spójnym, dlatego, że mamy silniejszych od siebie sąsiadów i taką historię, jaką mamy – wskazał. Prezes PiS zwrócił uwagę, że obaj sąsiedzi Polski (Niemcy i Rosja – red.) "mają tendencję do dominacji i ekspansji, która się bardzo różnie dzisiaj przejawia".

– Nie chcę w żadnym razie porównywać Niemiec i Rosji – ale ta tendencja istnieje – mówił Kaczyński. Podkreślił, że "jeśli chcemy być gospodarzami we własnym kraju" to "musimy umieć na to odpowiedzieć". Ocenił, że Polska ma perspektywę, by stać się "zamożnym i naprawdę silnym państwem europejskim".

