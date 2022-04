"Do samego końca próbowałem". Premier Włoch o kulisach rozmowy z Putinem

W rozmowie z "Corriere della Sera" Mario Draghi oświadczył: "Rozmawialiśmy przez telefon z prezydentem Putinem przed wybuchem wojny. Pożegnaliśmy się, postanawiając, że usłyszymy się ponownie. Ale kilka tygodni później on rozpoczął ofensywę. Do samego końca próbowałem z nim rozmawiać".

Następnie zaznaczył, że podczas niedawnej rozmowy z Putinem chciał rozmawiać o pokoju. "Poprosiłem go, aby prowadził negocjacje z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w sprawie zawieszenie broni, ale Putin mi odpowiedział, że nie uważa, że czas już dojrzał do tego" — relacjonował Draghi.

Jak ocenił, celem Putina jest "zdławienie ukraińskiego oporu, okupacja kraju i powierzenie go zaprzyjaźnionemu rządowi". " My pozostaniemy u boku naszych ukraińskich przyjaciół" – zadeklarował premier Włoch, a obronę ze strony Ukraińców nazwał "heroiczną".

Najważniejsza jest pomoc bezpośrednia

Stwierdził też, że należy spodziewać się "przedłużonej przemocy ze zniszczeniami, które będą kontynuowane".

"Sankcje są konieczne, by osłabić agresora, ale nie są w stanie zatrzymać wojsk w krótkim czasie. Aby to zrobić, należy pomagać bezpośrednio Ukraińcom i to czynimy. Nierobienie tego byłoby jednoznaczne z powiedzeniem im: poddajcie się, zaakceptujcie zniewolenie i podporządkowanie się" – powiedział Mario Draghi.

Odnosząc się do napięć w koalicji rządowej włoski premier zapewnił "że w momencie pełnym niepewności, potencjalnej niestabilności, kruchości wewnętrznej i zewnętrznej, ten rząd jedności narodowej dalej chce rządzić".

Czytaj też:

Państwowa Agencja Atomistyki: Nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi