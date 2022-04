Zmiany w rządzie. Kto zastąpi Tadeusza Kościńskiego w resorcie finansów?

Na początku lutego minister Tadeusz Kościński zrezygnował ze stanowiska. Wiadomość przekazała rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska. – Kierownictwo PiS zaakceptowało decyzję ministra finansów Tadeusza Kościńskiego o rezygnacji. Do czasu wyłonieniu nowego kandydata funkcję tę będzie pełnił premier Mateusz Morawiecki – powiedziała polityk. Razem z Tadeuszem Kościńskim miał odejść jego zastępca w resorcie – Jan Sarnowski.

Zmiany w Ministerstwie Finansów to efekt kontrowersji wokół wprowadzenia z początkiem 2022 roku przepisów rządowej reformy podatkowej Polski Ład. Pierwsze problemy pojawiły się, gdy w styczniu nauczyciele oraz pracownicy służb mundurowych zaczęli informować o niższych wynagrodzeniach za grudzień ubiegłego roku i to o 400 złotych. Przedstawiciele rządu przyznali się do błędów, przeprosili i zapowiedzieli naprawienie szkód rozporządzeniami szefa resortu finansów.

Kto zastąpi Kościńskiego?

Po odejściu Kościńskiego pojawiały się komentarze na temat tego, kto przejmie teraz tekę ministra. Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel zapewnił, że dymisja Kościńskiego to jego osobista decyzja i "nikt nikogo do niczego nie przymuszał". Podkreślił, że wybór następcy powinien nastąpić w "ciągu kilkunastu dni".

– Wiele nazwisk jest na tej giełdzie, ja nie chcę dzisiaj żadnego potwierdzać, więc nie będę też specjalnie dementował, ale raczej myślimy o kimś nie z obecnego składu rządu, to będzie oczywiście też decyzja samego kandydata – mówił 7 lutego wicerzecznik PiS.

Jednym z domysłów była także kandydatura prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej. Według nieoficjalnych ustaleń „Wprost” kandydatką w miejsce Kościńskiego może zostać Gertruda Uścińska. Zgodnie z doniesieniami portalu, nawet w przypadku braku zgody zainteresowanej, otoczenie premiera i tak zamierza zaproponować na to stanowisko kobietę.

"To najpoważniejszy kandydat"

Reporter Radia Zet ustalił, że na liście kandydatów w lutym znalazła się także Beata Daszyńska-Muzyczka. Jest prezesem BGK, pracowała z Mateuszem Morawieckim w banku BZ WBK. Zdaniem dziennikarza, obecnie Daszyńska-Muzyczka jest najpoważniejszym kandydatem do objęcia sterów w resorcie finansów.

