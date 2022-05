Prezydent Duda: Są tylko dwa pokojowe sposoby na zakończenie wojny

W piątek oficjalną wizytę w Polsce na zaproszenie Prezydenta RP Andrzeja Dudy złożył Prezydent Słowenii Borut Pahor. Obaj przywódcy oraz ich współpracownicy rozmawiali głównie o wojnie na Ukrainie i sposobach pomocy, zarówno militarnej jak i humanitarnej, dla tego kraju. Prezydenci poruszyli także kwestię rozszerzenia NATO oraz relacji bilateralnych między naszymi państwami.

– Przede wszystkim chcę panu prezydentowi bardzo podziękować, nie tylko za przyjazd do Polski, nie tylko za wizytę w bardzo trudnych, ale ważnych czasach. Dziękuję także za wsparcie, kilka tygodni temu, tej wspólnej inicjatywy, z którą wtedy występowaliśmy, aby Ukrainie został przyznany status kandydata do Unii Europejskiej – powiedział prezydent Andrzej Duda.

Polski przywódca dodał, że ma nadzieję, iż Rada Europejska taką inicjatywę przyjmie, aby "rzeczywiście Ukraina uzyska ten status kandydata do Unii Europejskiej, bo będzie to miało bardzo wymiar polityczny".

Duda: Potrzebne kolejne sankcje

Prezydent wskazał także, że konieczne jest, aby Zachód nałożył kolejne sankcje na Rosję. W tej chwili trwają rozmowy na temat ich 6. pakietu, który ma uwzględniać także embargo na rosyjską ropę. Nie wszystkie kraje UE chcą się na to zgodzić.

– Nie mam żadnych wątpliwości, że 6. pakiet sankcji powinien być przyjęty ponieważ staramy się jak najbardziej pokojowymi sposobami doprowadzić do zakończenia rosyjskiej agresji na Ukrainę – powiedział Andrzej Duda i dodał: "Jeżeli mamy to robić pokojowymi sposobami, to są tylko dwa takie sposoby. Z jednej strony to jest po prostu pomaganie Ukrainie, a z drugiej strony jest to właśnie oddziaływanie na Rosję".

– Nikt nie zamierza na Rosję oddziaływać militarnie, bo państwa europejskie tego absolutnie nie uczynią i państwa NATO też takiego zamiaru nie mają, natomiast jedyną w związku z tym pokojową drogą oddziaływania, rzeczywiście poważnego, są sankcje i stąd uważam, że wobec trwającej cały czas agresji, tego że dotychczasowe pakiety sankcji, jak widać, nie zatrzymały jeszcze Rosji, konieczne jest przyjęcie kolejnego pakietu – wyjaśnił prezydent Polski.

