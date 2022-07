Kosiniak-Kamysz: Gangrena trawi obóz władzy

– Chciałbym, żeby wybory parlamentarne były jak najszybciej, bo uważam, że każdy dzień tej władzy, to jest strata dla milionów Polaków, to jest po prostu brak poczucia bezpieczeństwa, co jest podstawowym zadaniem państwa – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz w “Faktach po faktach” TVN24.

Polityk dopytywany jak ocenia sytuację na polskiej scenie politycznej stwierdził, że obóz rządzący znalazł się w głębokim kryzysie. – Gangrena trawi obóz władzy, bardzo poważna rozprzestrzeniła się na cały obóz władzy. Pewnie nie zająknęlibyśmy się nawet, gdyby to dotyczyło samej partii PiS, ale to dotyczy przez ich działania, nas wszystkich – stwierdził szef PSL.

PiS bez szans na samodzielne rządy?

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w niedzielę, Zjednoczona Prawica mogłaby liczyć na 37,1 proc. głosów – wynika z najnowszego sondażu dla DoRzeczy.pl. Jeżeli wyniki sondażu przełożyć na mandaty, sytuacja wygląda następująco: PiS uzyskuje 205 mandatów (30 mniej niż w wyborach parlamentarnych z 2019 roku). To zdecydowanie za mało aby myśleć o samodzielnych rządach.

Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska z wynikiem na poziomie 26,6 proc. (-0,3 pkt proc.). Trzecia jest Lewica z poparciem 11,2 proc. respondentów (-0,6 pkt proc.).

Kolejne miejsce należy do Polski 2050. Formacja Szymona Hołowni może liczyć na 9,7 proc. głosów (+ 1,3 pkt proc.). Do Sejmu weszłaby też Konfederacja, na którą planuje zagłosować chce 7,0 proc. ankietowanych (+1,1 pkt proc.). Próg wyborczy przekracza ponadto PSL-Koalicja Polska – 6,6 proc. (- 0,3 pkt proc.).

Kukiz'15 może liczyć na głosy 1,6 proc. wyborców (-0,2 pkt proc.). Inną partię wskazuje 0,2 proc. badanych (-0,1 pkt proc.).

