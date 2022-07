"Ja o tym mówiłem, nie Putin". Łukaszenka oburzony po słowach dziennikarza

Aleksander Łukaszenka udzielił wywiadu dla agencji AFP. Białoruski polityk, który uważa siebie za prezydenta kraju, ale nie jest uznawana za takowego przez państwa Zachodu, mówił o toczącej się na Ukrainie wojnie. Podczas rozmowy padły także ciekawe stwierdzenia o tym, kto pierwszy przedstawił idee stworzenia państwa słowiańskiego.

Wojna na Ukrainie

Łukaszenka stwierdził, że najwyższy czas na zakończenie działań wojennych na Ukrainie. Wskazał, że zaangażowani w konflikt przywódcy powinny "się zatrzymać, osiągnąć porozumienie, zakończyć ten bałagan, operację i wojnę na Ukrainie". W przeciwnym razie, wojna może rozszerzyć się na cały kontynent, a nawet - świat.

– Nie ma potrzeby iść dalej. Dalej leży otchłań wojny nuklearnej. Nie ma potrzeby tam iść – powiedział polityk, który jednak głównego winowajcę rozpętania wojny widzi na zachodzie.

– Podsycaliście wojnę i kontynuujecie ją. Widzieliśmy przyczyny tej wojny. Gdyby Rosja was nie wyprzedziła, członków NATO, zorganizowalibyście się i zadali jej cios – powiedział dziennikarzowi AFP.

Łukaszenka chce, aby ukraińskie władze zaprzestały walk, usiadły z Rosją do stołu negocjacyjnego i "zgodziły się, że nigdy nie będą zagrażać Rosji". Jednocześnie Kijów powinien pogodzić się z utratą terytoriów, które Rosja zdołała zająć od 24 lutego, a więc początku inwazji.

– To nie jest już przedmiotem dyskusji. Można było o tym dyskutować w lutym lub marcu – powiedział.

Pomysł Putina czy Łukaszenki?

W trakcie rozmowy dziennikarz stwierdził, że to Władimir Putin rozpoczął dyskusję o stworzeniu państwa słowiańskiego. Te słowa oburzyły białoruskiego polityka, który uważa siebie za twórcę tej idei.

– To ja miałem marzenie o państwie słowiańskim. Kiedyś promowali tę ideę rosyjskiego świata. Od lat 90. zawsze zwracałem uwagę, że istnieją państwa słowiańskie. Polska, Słowacja, Bułgaria i inne... Nie powinniśmy tracić tego związku. Rzeczywiście, każdy ma swoje państwo. Ale my jesteśmy Słowianami. Ja o tym mówiłem. Putin nie mówił ani nie marzył o żadnym panslawistycznym państwie. Wymyśliłeś to – powiedział Łukaszenka.

