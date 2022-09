Gawkowski o reparacjach: PiS mami Polaków

– Kaczyński jest nieodpowiedzialny. To, że nie ma pieniędzy (...) z KPO, to jest ekonomiczna zdrada stanu – uważa przewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy Krzysztof Gawkowski. Polityk powiedział na antenie RMF FM, że Polska powinna dostać pieniądze od Niemiec w ramach reparacji, choć to nie będzie możliwe, a rząd PiS "robi na tym politykę". Poseł uważa, że bardziej realne są pieniądze z Unii Europejskiej, "bo to jest na stole", "a nie jakieś magiczne 6 bilionów złotych, które wymyślił Kaczyński". Jego zdaniem prezes PiS "mami Polaków", podczas gdy "niemieckie władze powiedziały wprost: pieniędzy nie będzie".

Poseł Lewicy wypowiedział się także na temat ewentualnej likwidacji (w ramach Krajowego Planu Odbudowy – przyp. red.) tzw. "szybkiej ścieżki poselskiej", umożliwiającej składanie projektów ustaw bez konsultacji społecznych. – Nie będzie żadnych zmian w regulaminie sejmu. Kaczyńskiemu ścieżka poselska jest na rękę, dlatego, że wrzucają projekty ustaw, które nie chcą, żeby podlegały konsultacjom społecznym, dzień przed posiedzeniem – powiedział Gawkowski.

"Potrzebny sojusznik na zachodzie"

Polityk odniósł się do tematu reperacji przywołując wypowiedź byłej minister spraw zagranicznych Anny Fotygi, która jego zdaniem "jako przedstawicielka PiS w rządzie mówiła (w 2007 roku – przyp. red.), że nie będzie żadnych szans na reparacje". W opinii Gawkowskiego Polsce należą się pieniądze, ale jednocześnie potrzebujemy sojuszników. – Bardziej potrzebny jest nam sojusznik na zachodzie, jak Niemcy, Bruksela, Belgia, czy inne państwa Unii Europejskiej. Reparacje będą żyły, ale jako Lewica będziemy domagali się planu gry od premiera w tej sprawie. Lewica będzie domagała się, żeby został przedstawiony plan dyplomatycznych wystąpień tego, jak i do kogo chcemy występować – podkreślił poseł.

Gawkowski: Reparacje to trik Kaczyńskiego

W rozmowie z Do Rzeczy Krzysztof Gawkowski także odniósł się do tematu reparacji wojennych. – Reparacje to jest trik polityczny Jarosława Kaczyńskiego, którym chce w obecnym czasie złożyć nowy temat zastępczy do debaty politycznej. Rosnąca drożyzna, coraz wyższe raty kredytów, brak węgla, surowce maksymalnie drogie, to wiele kłopotów, które się w polsce namnożyło, a Jarosław Kaczyński w ten sposób otwiera nowy front – mówił polityk.

