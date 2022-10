Von der Leyen: KE jest gotowa do dyskusji o ograniczeniu cen gazu

Przewodnicząca Komisji Europejskiej zapowiedziała, że KE będzie współpracować z państwami członkowskimi Unii Europejskiej "w celu obniżenia cen gazu oraz ograniczenia zmienności i wpływu manipulacji cenami przez Rosję" – podało w środę ISBnews.pl.

Wykorzystanie gazu

– Gaz wykorzystujemy w trzech dziedzinach – przemyśle, ciepłownictwie i energii elektrycznej. Zacznę od elektryczności. Wysokie ceny gazu wpływają na ceny energii elektrycznej. Musimy ograniczyć inflacyjny wpływ gazu na elektryczność wszędzie w Europie. Dlatego jesteśmy gotowi do dyskusji o ograniczeniu cen gazu wykorzystywanego do produkcji energii elektrycznej. Limit ten byłby również pierwszym krokiem na drodze do strukturalnej reformy rynku energii elektrycznej – powiedziała Ursula von der Leyen w Parlamencie Europejskim.

– Aczkolwiek musimy też spojrzeć na ceny gazu poza rynkiem energii elektrycznej. Będziemy również współpracować z państwami członkowskimi UE w celu obniżenia cen gazu oraz ograniczenia zmienności i wpływu manipulacji cenami przez Rosję. (…) Taki pułap cen gazu musi być odpowiednio zaprojektowany, aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw. Jest to rozwiązanie tymczasowe, aby uwzględnić fakt, że nasz główny wskaźnik cenowy nie jest już reprezentatywny dla rynku, który obecnie obejmuje więcej LNG – oznajmiła szefowa KE.

Polityk poinformowała, iż Komisja Europejska rozpoczęła już pracę nad rozwiązaniem, które będzie funkcjonować do czasu wypracowania nowego unijnego wskaźnika cen.

Rosyjski udział

– Udział rosyjskiego gazu w całości tego paliwa sprowadzanego do państw Unii Europejskiej spadł z 40 proc. do 7,5 proc. od momentu agresji Rosji na Ukrainę w lutym br. – oznajmiła przewodnicząca KE podczas swojego przemówienia w Parlamencie Europejskim i dodała, iż zwiększony został natomiast import gazu z Norwegii i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Von der Leyen zauważyła, że magazyny gazu w krajach Unii Europejskiej są zapełnione obecnie w 90 proc., z kolei zużycie gazu spadło o około 10 proc. rok do roku.

Niemiecka polityk podkreśliła także, iż UE konsekwentnie pracuje nad wprowadzeniem daniny od nadmiarowych zysków firm energetycznych, a także chce opracować mechanizm wsparcia sektorów, które dotkliwie odczuwają podwyżki cen energii.

