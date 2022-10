"Unikajcie tego, jak tylko możecie". Prezydent Ukrainy apeluje do rodaków

W środę w wieczornym wystąpieniu wideo ukraiński przywódca wezwał mężczyzn mieszkających na zajętych terytoriach na południu i wschodzie kraju do podjęcia próby wyjazdu, aby nie dać się wcielić do rosyjskiej armii – opisała agencja informacyjna Ukrinform, cytowana przez polskie media.

Zełenski: Unikajcie tego jak możecie

– Szczególnie chcę zwrócić się do naszych rodaków na czasowo okupowanych terenach południowej i wschodniej Ukrainy. (...) Okupanci będą próbowali werbować was do swojej armii. Tak samo jak to było w Doniecku i Ługańsku. Unikajcie tego, jak tylko możecie. Spróbujcie opuścić okupowane terytorium – powiedział Wołodymyr Zełenski.

– Jeśli nie możecie tego zrobić i znajdziecie się w rosyjskich strukturach wojskowych, to spróbujcie przy pierwszej okazji złożyć broń i przejść na pozycje ukraińskie. A co najważniejsze, chrońcie swoje życie. I pamiętajcie, aby pomóc innym naszym rodakom. Naszym wspólnym zadaniem jest wytrwanie. Musimy stawić czoła okupantom – stwierdził prezydent Ukrainy.

Rosja: Putin wprowadził stan wojenny

W środę przywódca Federacji Rosyjskiej Władimir Putin ogłosił wprowadzenie stanu wojennego w czterech obwodach Ukrainy nielegalnie zaanektowanych przez Rosję. Chodzi o tzw. Doniecką i Ługańską Republiki Ludowe oraz obwody zaporoski i chersoński. Wcześniej media ukraińskie podawały, że Rosjanie ogłosili ewakuację z terytorium obwodu chersońskiego. Przed aneksją okupowanych części Ukrainy przez Moskwę obowiązywał tam stan wyjątkowy.

– Teraz musimy sformalizować ten stan w ramach rosyjskiej legislacji. Dlatego podpisałem dekret wprowadzający stan wojenny w tych czterech podmiotach Federacji Rosyjskiej – oznajmił prezydent Rosji w swoim najnowszym orędziu.

