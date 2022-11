"Pewne działania mogą ulec zmianie". Kaczyński apeluje o zrozumienie

W czwartek w Warszawie z udziałem polityków PiS zorganizowano obchody w przededniu Narodowego Święta Niepodległości połączone z marszem pamięci upamiętniającym miesięcznicę katastrofy smoleńskiej.

– Dziś 151. miesięcznica od momentu, kiedy doszło do zamachu, w którym zginął prezydent Lech Kaczyński oraz 95 innych osób. Oni mieli budować z nami przyszłość Polski. Cześć i pamięć należy się wszystkim, którzy zginęli – mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Według niego przyczyn katastrofy smoleńskiej "należy szukać w złej woli tych, którym nie podobało się budowanie silnej Polski". Dodał, że wypowiadane przez Lecha Kaczyńskiego słowa "Warto być Polakiem" towarzyszą nam także dziś.

Prezes PiS: Obecną sytuację traktujmy jako kolejny etap walki

– Ta miesięcznica i jutrzejsza rocznica przypominają o drodze, którą Polska wybrała po odrzuceniu komunizmu. To droga do suwerenności i Polski jako wielkiego państwa – stwierdził Kaczyński. Tłumaczył, że ci, którzy 100 lat temu budowali Polskę, toczyli ciężki bój. – Chciałbym, żebyśmy znali prawdę i ją głosili. A obecną trudną sytuację traktujmy jako kolejny etap walki, ona zakończy się zwycięstwem – podkreślił.

Jego zdaniem jutrzejsza rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to "rocznica inna, bo prawdy, o których mówiliśmy niejednokrotnie, czyli niepodległości i suwerenność są aktualne i nierozstrzygnięte". – Za naszą wschodnią granicą rozlewa się krew narodu ukraińskiego. I musimy zadać sobie pytanie, jaka droga prowadzi do sukcesu i rozwoju. Warto spojrzeć 104 lata wstecz, bo do odzyskania niepodległości doprowadziła myśl i czyn – mówił.

Kaczyński: Rzeczywistość polityczna wymaga czasem zmian

Zdaniem prezesa PiS polscy patrioci stoją dziś przed trudnym zadaniem. – Są wyzwania na drodze do upewnienia się, że będziemy bezpieczni i suwerenni, że nie znajdziemy się pod niczyim butem. Rzeczywistość polityczna wymaga czasem zmian, potrzebna jest jedność i odwaga – powiedział.

– To, o co dzisiaj mogę zaapelować, to zrozumienie dla różnego rodzaju potrzeb, działań, które czasem, mało zrozumiałe, ale są jednak konieczne. Działań, które mogą być w pewnym momencie zmieniane, weryfikowane, bo tak wygląda rzeczywistość polityczna. Potrzeby jest duży wysiłek, i odwaga, ale także rozwaga. Jutrzejszy dzień niech przypomina nam o tym, że musimy być razem i ufać – oświadczył Kaczyński.

