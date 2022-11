Kaczyński: Po 2015 roku nastąpiła realna zmiana ustroju

Nowo otwarty, ponad dwukilometrowy tunel połączy Skomielną Białą z miejscowością Naprawa. Ma on usprawnić podróż do Zakopanego. Tunel jest częścią trasy S7, która połączy Kraków ze stolicą polskich Tatr.

W uroczystości otwarcia tunelu wzięli udział m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, p.o. szefa GDDKiA Tomasz Żuchowski, Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur i metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Tunel będzie nosić nazwę Lecha i Marii Kaczyńskich.

Kaczyński: Ważna inwestycja

Jarosław Kaczyński określił tunel na zakopiance jako "ważną inwestycję" i krok do budowy "drogi potrzebnej dla Małopolski i całego kraju". – Mam nadzieję, że przyjdzie taki czas, choć to trudne, że dotrze ona również do Zakopanego, w tej czy innej formie – powiedział prezes PiS.

Jego zdaniem Polska jest obecnie krajem "szybko rozwijającym się", a to dzięki zmianie władzy w 2015 roku.

– Po 2015 roku nastąpiła realna zmiana ustroju. Odrzucony został postkomunizm (...). Ta zmiana nie mogła nastąpić bez Lecha Kaczyńskiego – stwierdził.

Powodem nadania tunelowi imion pary prezydenckiej, która zginęła w katastrofie pod Smoleńskiem, były związki Marii Kaczyńskiej z Rabką-Zdrojem (tu się wychowała). Ale, jak podkreślił szef PiS, "są też inne przyczyny".

– Często działali we dwoje dla Polski, demokracji, wolności, suwerenności. Życie Lecha i Marii Kaczyńskich nie było przez wiele lat łatwe, lecz często trudne, biedne po prostu. Chociaż mój brat mógł spokojnie wybrać inną drogę, zapewnić rodzinie wysoki poziom życia, to jego żona zawsze go wspierała, nigdy nie narzekała na trudności bardzo duże w latach 70. i 80. Była dla niego niezwykle ważną podporą – powiedział.

Jak podkreślił brat zmarłego prezydenta RP, zasłużył on wraz z małżonką, by ich nazwiskiem "nazywać ulice miast, by budować im pomniki - także te mające kształt inny niż rzeźba".

