Szef MSZ Ukrainy zaapelował do Niemiec. Padły słowa o Polsce

Szef MSZ Ukrainy zwrócił się w środę do Niemiec o jak najszybsze dostarczenie systemów obrony powietrznej Patriot. Tym samym Berlin powinien, według słów Kułeby, przystać na propozycję złożoną przez polski rząd w tej sprawie.

– Przesłanie jest proste: dajcie Patrioty tak szybko, jak to możliwe – powiedział Kuleba, przemawiając na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych NATO w Bukareszcie. – Jest to system, którego Ukraina potrzebuje do ochrony ludności cywilnej i infrastruktury krytycznej – dodał.

Kłótnia o Patrioty

W zeszłym tygodniu minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zaproponował, aby Berlin wysłał systemy obrony przeciwlotniczej Patriot bezpośrednio na Ukrainę, a nie do Polski. Niemiecka minister obrony Christine Lambrecht nie zgodziła się na takie rozwiązanie, podkreślając, że użycie systemów obronnych NATO poza terytorium państw członkowskich wymaga zgody wszystkich państw Sojuszu.

Tymczasem sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg wskazał, że decyzja o przekazania systemu Patriot (i każdego innego rodzaju broni) należy do zainteresowanych stron. Tym samym Niemcy nie potrzebują zgody państw NATO na przekazanie systemu Ukrainie.

Ukraina gotowa na Patrioty

Minister spraw zagranicznych Ukrainy przekonuje, że system to broń defensywna, a więc nie ma obaw, że jego przekazanie wciągnie NATO do wojny z Rosją. Zadeklarował także pełną gotowość do współpracy z niemieckim rządem.

– To nie jest broń ofensywna. Jeśli Niemcy są gotowe dostarczyć Polsce Patrioty, a Polska nie ma nic przeciwko przekazaniu tych baterii Ukrainie, to myślę, że rozwiązanie dla rządu niemieckiego jest oczywiste – powiedział Kuleba w odpowiedzi na stanowisko Lambrecht.

– Jesteśmy gotowi je przyjąć; jesteśmy gotowi obsługiwać je w najbezpieczniejszy i najbardziej efektywny sposób. I jeszcze raz chciałbym powtórzyć, że jest to broń czysto obronna. Będziemy współpracować z rządem niemieckim w tej konkretnej sprawie – dodał szef ukraińskiego MSZ.

Berlin początkowo zaoferował Polsce systemy Patriot po tym, jak 15 listopada we wsi Przewodowo ukraińska rakieta przeciwpowietrzna rozbiła się, zabijając dwie osoby.

Czytaj też:

Litwa alarmuje w NATO za kulisami. Chodzi o ChinyCzytaj też:

Wybuch w ukraińskiej ambasadzie. Szybka reakcja KułebyCzytaj też:

"Nieoczekiwany zwrot akcji". Niemiecki MON o systemach Patriot dla Polski