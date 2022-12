"Wszystko, co mamy, Ukrainie oddamy". Kuriozalne wezwanie posła KO

Do absurdalnej sytuacji doszło podczas rozmowy w studio. Poseł KO Jerzy Borowczak zaproponował hasło, by oddać Ukrainie wszystko, co mamy.

Kilka dni temu w programie "Wywiadówka" na TVP Gdańsk byli poseł Solidarnej Polski Tadeusz Cymański, poseł Konfederacji Artur Dziambor, poseł PiS Kacper Płażyński i poseł Platformy Obywatelskiej Jerzy Borowczak. Cymański: Nie udawajmy Greka Politycy dyskutowali na bieżące tematy polityczne. Jednym z wątków była naturalnie kwestia toczącej się za polskimi granicami wojny rosyjsko-ukraińskiej, szczególnie w kontekście sytuacji gospodarczej Polski. Poseł Cymański mówił w tym kontekście o narastającym problemie związanym z obecnością w Polsce gigantycznej liczby Ukraińców. – Polacy wszystko robią. A mamy nad czym dyskutować. Zima. Mamy swoje problemy, mamy swoje porachunki polityczne. Musimy się zastanowić, czy nie powinniśmy wspólnie rozmawiać. Na przykład problem Ukraińców w kraju, też jest potężnym problemem. Nie udawajmy Greka – powiedział Cymański. Borowczak: Wszystko co mamy, Ukrainie oddamy Reagując na te słowa, prowadząca program zwróciła uwagę, że pojawia się coraz więcej głosów przewidujących kolejną falę ukraińskich uchodźców na terytorium Polski. – To jest bardzo realne, bardzo prawdopodobne – zgodził się Cymański. W momencie, kiedy prowadząca chciała przejść do następnego wątku, nagle swoją teorię wygłosił Borowczak. – Powinno być hasło – wszystko, co mamy, Ukrainie oddamy. Bo to dziś jest naprawdę ważne – powiedział. twitter Po tych słowach, bez reakcji żadnego z obecnych w studio polityków, dziennikarka przeszła do następnego wątku. Czytaj też:

Szybko rośnie liczba cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS i pobierających socjalCzytaj też:

Ile Polska wydaje na uchodźców z Ukrainy? Raport OECD