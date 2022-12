Kaczyński: Polska stoi przed wyborem

Szef Prawa i Sprawiedliwości kontynuuje objazd po kraju w ramach akcji "Dobry rząd na trudne czasy". W sobotę, 3 grudnia Jarosław Kaczyński wziął udział w spotkaniu z mieszkańcami Legnicy (woj. dolnośląskie). Podczas swojego przemówienia dużo czasu poświęcił przyszłorocznym wyborom parlamentarnym i roli Polski na arenie międzynarodowej.

Wybór Polaków

– Polska stoi przed wyborem. Bardzo ważne jest to, aby uświadomić sobie, jaka jest stawka przyszłorocznych wyborów. Ona wynika z tego, co dzieje się w kraju i z uwarunkowań zewnętrznych: pandemii COVID-19, wojny na Ukrainie oraz działań Unii Europejskiej – oznajmił Jarosław Kaczyński.

Mówiąc o polityce unijnej, lider Zjednoczonej Prawicy zauważył, iż "współczesne elity europejskie kierują się czymś takim jak projekt europejski, który ma stworzyć nową rzeczywistość na naszym kontynencie". Jego zdaniem, plan ten zakłada, że UE "przekształci się w jedno państwo". – Na czele państwa europejskiego mają stać Niemcy. Jeżeli takie państwo powstanie, to siła Niemiec byłaby w skali globalnej. Z naszej perspektywy jest to wejście pod niemiecki but, a tak się żyje źle i na tym się traci – stwierdził Kaczyński.

– Powinniśmy być w Unii Europejskiej, ale na zasadzie ścisłej współpracy i zaniechania wojen. Chcemy wspólnoty wolnych, suwerennych ojczyzn. To jest w naszym interesie narodowym – dodał polityk.

Spotkania z wyborcami

Spotkania Jarosława Kaczyńskiego z wyborcami mają potrwać do końca tego roku i stanowić jednocześnie okazję do rozeznania się w sytuacji terenowych struktur PiS.

Lider partii rządzącej podsumowuje ostatnich siedem lat rządów Zjednoczonej Prawicy, a także odnosi się do bieżącej sytuacji politycznej i gospodarczej w kraju. Wydarzenia mają też służyć mobilizacji lokalnych struktur partyjnych przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi.

