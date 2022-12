"Pijacki amok". Wiceminister ostro o Kurdej-Szatan

"Dziś piękny poranek w sądzie w Pruszkowie. Sąd umorzył sprawę Barbary Kurdej-Szatan w której prokuratura zarzucała jej, że znieważyła Straż Graniczną. Sąd uznał, że nikogo nie znieważyła. Miłego dnia" – napisał na Twitterze mec. Jacek Dubois.

Jak podaje "Rzeczpospolita", sąd nie dopatrzył się w jej zachowaniu przestępstwa. Sąd Rejonowy w Pruszkowie na wtorkowym posiedzeniu umorzył postępowanie przeciwko aktorce uznając, że zarzucony jej czyn "nie wypełnia znamion przestępstwa" zniesławienia.

Wąsik komentuje

W rozmowie z portalem tvpinfo.pl wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik stwierdził, że z jednej strony był zaskoczony wyrokiem w sprawie celebrytki. Z drugiej jednak, trochę spodziewał się takiego rozstrzygnięcia.

– Bo zdajemy sobie sprawę z problemów z wymiarem sprawiedliwości. Mamy do czynienia z zupełnym brakiem obiektywizmu związanym z głębokim upolitycznieniem niektórych sędziów. Ale niebywałe, że tak jawnie manifestują swoje poglądy – stwierdził.

Wąsik przypuszcza, że atak Kurdej-Szatan na strażników graficznych i żołnierzy miał miejsce w "chyba w jakimś pijackim amoku".

– Zupełnie nie rozumiem, w jakim miejscu stanęła ta aktorka i powinna ponieść odpowiedzialność za swoje zachowanie – powiedział.

Zachęta do agresji

Jak wskazał wiceszef MSWiA, ogłoszony we wtorek wyrok jest "zachętą do agresji", ponieważ wpis celebrytki był wyraźnie nacechowany nienawiścią.

– Jest ona osobą publiczną i zrobiła to w mediach społecznościowych. Jeśli tak wulgarny, nieprawdziwy i obraźliwy przekaz został sformułowany bezkarnie, zachęci to jedną stronę sceny politycznej, pokazując im: atakujcie, wyzywajcie, a my wam stworzymy parasol ochronny. Ja to tak odczytuję – ocenił polityk PiS.

Czytaj też:

Wiceszef MSWiA ujawnia: Były próby prowokacji na Marszu NiepodległościCzytaj też:

Wąsik: Możliwe rosyjskie prowokacje na Marszu Niepodległości