"Procedura była skandaliczna". Minister Moskwa o kulisach decyzji UE

Unijni ministrowie ds. energii spotkali się w poniedziałek w Brukseli, aby uzgodnić pułap cen gazu jako środek nadzwyczajny w obliczu kryzysu energetycznego wywołanego rosyjską inwazją na Ukrainę.

Po burzliwych obradach ustalono, że maksymalna cena tego surowca będzie wynosiła 180 euro za megawatogodzinę. Koalicję w tej sprawie zbudowały Polska, Włochy, Grecja i Bułgaria.

Kuliscy unijnego spotkania

Komentując wyniki spotkania, minister klimatu i środowiska Anna Moskwa stwierdziła ironicznie, że osiągnięcie porozumienia ws. cen gazu trwało dłużej niż "przyjmowanie pakietu klimatycznego i wielu innych niekorzystnych dla Europy rozwiązań".

– Mamy cenę 180 euro za megawatogodzinę. Wszystko dzięki bardzo silnej koalicji. To była koalicja Polski, Włoch, Grecji i Bułgarii. Od samego początku do końca, zebraliśmy porozumienie 15 państw i to porozumienie konsekwentnie postulowało ceny maksymalne wbrew Komisji [Europejskiej - przyp. red.], wbrew Niemcom, którzy zdecydowanie tego rozwiązania nie chcieli i Holandii i Węgrom i kilku innym państwom, które później zmieniły zdanie – relacjonowała Moskwa na antenie radiowej Jedynki.

Polityk przyznała jednak, że sama "procedura prowadzenia tego dokumentu była skandaliczna".

– Jeżeli tak będziemy podejmować kolejne decyzje, to ta zima będzie dla Europy trudna. Warto jednak dodać, że nie dla Polski - my jesteśmy bezpieczni – powiedziała.

Bezpieczeństwo Polski

Moskwa wskazała, że Polska ma zapewnione dostawy gazu i jest w tej kwestii zabezpieczona. Szefowa resortu klimatu i środowiska powiedziała, że są prowadzone rozmowy z naszymi sąsiadami w celu sprzedaży surowca.

– Jeżeli chodzi o ceny na pewno to rozwiązanie unijne, już nam daje bezpieczeństwo ceny maksymalnej i tu jesteśmy z tego zadowoleni, mamy nadzieję, tam są podpisane różne klauzule rewizyjne, że ta Unia nie będzie pod jakimś pretekstem próbować się wycofywać z tych rozwiązań – wskazała.

