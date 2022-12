Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Udało się chociaż trochę w spokoju poświeckować, wdrożyć na rodzinnych spotkaniach elementy rozdziału Kościoła od państwa i np. zaśpiewać coś Dawida Podsiadły zamiast kolęd lub podzielić się grillowanym tofu zamiast opłatkiem, ewentualnie przeczytać zamiast fragmentu Biblii jakiś artykuł o aborcji z „Wysokich Obcasów”?

Jeśli przynajmniej na jedno z powyższych odpowiadacie „tak”, to szczere gratulacje, iż nam się nic nie udało. Najbliżej było do tego fragmentu o aborcji, ale osobomatka przezornie sprawdziła, czy nie włożyliśmy jakiejś innej kartki między strony Biblii, no i niestety się nie udało.