Powstanie wielkopolskie. Premier: Dzięki ich heroizmowi żyjemy dzisiaj w wolnym kraju

Na portalu społecznościowym Facebook szef polskiego rządu przypomniał, że powstanie wielkopolskie było walką zbrojną o całą Polskę; "zwycięskim, wolnościowym zrywem, który w istotny sposób przyczynił się do odbudowy Rzeczypospolitej po wielu latach zaborów".

"To ziarno niepodległości i walki o nowoczesną Rzeczpospolitą rzucone wtedy w ziemię, dało znakomity plon drugiej RP i położyło podwaliny pod budowę współczesnej Polski" – czytamy we wpisie.

"W dniu 104. rocznicy tego zwycięskiego zrywu składam hołd jego uczestnikom. Także dzięki ich heroizmowi żyjemy dzisiaj w wolnym kraju" – napisał premier Mateusz Morawiecki.

"Cześć i chwała bohaterom" – dodał.

104. rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego

Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku. Dzięki niemu Wielkopolska została przyłączona do odrodzonej Rzeczpospolitej. W powstaniu wielkopolskim zginęło ponad 2,2 tys. osób, a około 6 tys. zostało rannych. Powstanie wielkopolskie to największe zwycięskie polskie powstanie narodowe. Na pamiątkę tamtego zrywu, co roku, 27 grudnia obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

"Z serca dziękuję poznaniakom i wszystkim Wielkopolanom za pielęgnowanie pamięci o swoich przodkach i poprzednikach. To dzięki nim historyczna kolebka państwowości polskiej po 123 latach zaborów znalazła się w granicach Rzeczypospolitej. Wolna Polska zawsze będzie czcić te wspaniałe zasługi i przekazywać wiedzę o nich młodym pokoleniom rodaków" – napisał prezydent Andrzej Duda w liście skierowanym do organizatorów i uczestników obchodów Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu. Podczas oficjalnych uroczystości treść listu w imieniu głowy państwa polskiego odczytał prezydencki minister Andrzej Dera, sekretarz stanu w KPRP.

